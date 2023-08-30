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Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана
В МЗС наголосили, що Росія неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло
фото з відкритих джерел

Прем‘єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України

Україна не піде на жодні поступки з Росією щодо своїх територій та суверенітету. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко коментуючи заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Насправді ми вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовності позиції угорського прем’єра.

Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що прем‘єр-міністр Угорщини вважає, що Захід має укласти угоду із президентом РФ щодо безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство України в НАТО. Він також переконаний, що найкращим шансом для миру є припинення військової підтримки України. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. Про це він заявив в інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону.

Раніше повідомлялося, що Орбан дав нові союзницькі гарантії Росії. Угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.

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Теги: МЗС міністр Віктор Орбан Україна

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