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Росіяни вигадали новий спосіб для поширення пропаганди на окупованих територіях

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни вигадали новий спосіб для поширення пропаганди на окупованих територіях
Росіяни звозять студентів з РФ на окуповані території для поширення пропаганди
фото з відкритих джерел

Окупанти створили «студентські трудові загони», які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян

Росіяни посилюють пропаганду серед молоді на тимчасово окупованих територіях, використовуючи для цього привезених з РФ студентів. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, окупанти створили «студентські трудові загони», які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони «працюють» у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

Ті ж гастролери з РФ проводять у захоплених містах семінари та «молодіжні форуми», за підтримки «росмолоді» «Росмолодежь») – окупаційної структури, яка займається децентралізацією «молодіжних рухів», більшість яких мімікрують під волонтерські.

Нагадаємо, 29 липня на російських каналах розкручувалися кадри бою танкістів РФ, які самотужки начебто «зупинили наступ української бронегрупи». Проте російські пропагандисти забули вирізати моменти, у яких відкрито говориться про недоліки російської армії та проблеми окупантів. 

До слова, Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. Зазначається, у російські військові кореспонденти та різні Z-блогери стали дедалі частіше і більше перебільшувати втрати, яких нібито зазнають ЗСУ, і все менше розповідають про втрати та проблеми в російському війську. Відомі блогери РФ дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі атаки на всій лінії зіткнення.

Теги: Маріуполь окупанти вибори пропаганда

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