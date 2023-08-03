Росіяни вигадали новий спосіб для поширення пропаганди на окупованих територіях

Росіяни звозять студентів з РФ на окуповані території для поширення пропаганди

Окупанти створили «студентські трудові загони», які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян

Росіяни посилюють пропаганду серед молоді на тимчасово окупованих територіях, використовуючи для цього привезених з РФ студентів. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

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Так, окупанти створили «студентські трудові загони», які існують переважно в пропагандистських відео й сформовані з росіян. Загони «працюють» у зруйнованих самими окупантами містами – Лисичанськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.

Ті ж гастролери з РФ проводять у захоплених містах семінари та «молодіжні форуми», за підтримки «росмолоді» «Росмолодежь») – окупаційної структури, яка займається децентралізацією «молодіжних рухів», більшість яких мімікрують під волонтерські.

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Нагадаємо, 29 липня на російських каналах розкручувалися кадри бою танкістів РФ, які самотужки начебто «зупинили наступ української бронегрупи». Проте російські пропагандисти забули вирізати моменти, у яких відкрито говориться про недоліки російської армії та проблеми окупантів.

До слова, Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. Зазначається, у російські військові кореспонденти та різні Z-блогери стали дедалі частіше і більше перебільшувати втрати, яких нібито зазнають ЗСУ, і все менше розповідають про втрати та проблеми в російському війську. Відомі блогери РФ дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі атаки на всій лінії зіткнення.