Електричний ва-банк Kоломойського

Олександр Трохимець Президент Асоціації енергетики України

Олександр Трохимець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шкода, що в аферу втягнули людину, якій 73% відсотки виборців довірили управління країною

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект №10376, яким пропонується перенести вопровадження ринку електричної енергії на рік - на 1 липня 2020 року. Законопроект визначений Президентом, як невідкладний. Це означає, що він має розглядатися на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України позачергово.

Представник Президента Андрій Герус повідомляє, що необхідність відтермінування ринку електричної енергії обумовлена запобіганню виникненню кризових явищ в енергетиці.

«На жаль, за 2 роки не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку. Тому щоб запобігти різкому зростанню тарифів та кризовим явищам на ринку електроенергії було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік», - написав Герус.

І додав, що разом із тим планується розробити та втілити у життя помісячний план підготовки до відповідних змін.

Чому саме на рік? Сьогодні Конституційний Суд України розглядатиме справу щодо констиутційності Указу Президента Зеленського про розпуск Парламенту. Існує висока вірогідність того, що Указ буде визнаний неконституційним. В такому випадку вибори до Верховної Ради України відбудуться не 21 липня, а 27 жовтня, а новий склад Парламенту запрацює не раніше середини листопада - початку грудня. Це означає, що раніше анансований термін перенесення ринку електричнї енергії на 3 місяці (до 1 жовтня) не вирішує стратегічного завдання лобістів відтермінування такого перенесення - встановлення повного контролю на електроенергетичним комплексом України.

Але нічого спільного з правдою та реальністю заяви предстаника Президента не мають. Насправді, НКРЕКП та Кабінетом міністрів України були розроблені усі необхідні механізми для повноцінного функціонування ринку електричної енерргії.

Черговий раз слід відмітити, що всі «побоювання» Адміністрації Президента та державних компаній, які вдалося втягнути в сценарій зриву реформи в електроенергетиці, жодним чином не підтверджені ні розрахунками, ні економічними моделями, ні будь-якими іншими аргументами. Все, що ми бачили останні місяці - це масована інформаційна атака, підкріплена, в кращому випадку, листами тих чи інших суб'єктів електроенергетичного ринку та навіть спецслужб, без жодної аргументації.

Відтермінування ринку потрібно тому, чиї інтереси обслуговував пан Герус останні декілька років - Ігорю Коломойському. Шкода, що Андрій Михайлович так самовіддано не підтримував нас у боротьбі проти необгрунтованого підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, відомою ще як #ДюссельдорфПлюс. Вибірковість критики енергетичних ринків (газовий хороший, а електричний - поганий) та постійні нападки лише на одну енергетичну корпорацію дає підстави вважати пана Геруса заангажованим лоббістом інтересів певних бізнес-груп.

Шкода, що їм вдалося втягнути у свої афери людину, якій 73% відсотки виборців довірили управління країною на найближчі 5 років - Президента Володимира Зеленського.

Джерело: блог Олександра Трохимця

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