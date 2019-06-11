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    Думки вголос

    Чи коректно називати Володимира Зеленського «губернатором Малоросії»?

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Фото: Вголос - Чи коректно називати Володимира Зеленського «губернатором Малоросії»?
    Фото: Вголос

    Навколо Зеленського зібралась якась шантрапа без роду і племені — підказати щось добре немає кому

    Вчорашню всеукраїнську акцію «Ні капітуляції» оцінюю цілком позитивно.

    Ще раз пересвідчився, що для активної частини нашого народу Держава є абсолютною цінністю, отже ворогу нас не здолати і Перемога буде за нами...

    Але стурбував один. Момент із табличкою «губернатор малоросіі». На мій погляд, геть не потрібно заганяти Володимира Зеленського у антиукраїнський табір і таким чином допомагати медведчукам, вілкулам, новинським, а отже, Путіну.

    Ми ж всі бачимо, що у Володимира є бажання щось змінювати, але він не знає що і як. А навколо нього якась шантрапа без роду і племені — підказати щось добре немає кому. Ось і виходять дебільні заяви і нерозумні призначення.

    На мій суб’єктивний погляд, ще є шанс вплинути на політику Зеленського. Адже піднімати повстання ми вміємо і завжди зможемо реалізувати це своє право. Це найлегший, хоча і найкривавіший шлях. А ось, зробити із Президента Зеленського Патріота України і державного діяча, яким можна гордитися — це набагато важче, але ще — можливо.

    Скористаймося цим шансом, бо йде Війна...

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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