Чи коректно називати Володимира Зеленського «губернатором Малоросії»?

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Вголос

Навколо Зеленського зібралась якась шантрапа без роду і племені — підказати щось добре немає кому

Вчорашню всеукраїнську акцію «Ні капітуляції» оцінюю цілком позитивно.

Ще раз пересвідчився, що для активної частини нашого народу Держава є абсолютною цінністю, отже ворогу нас не здолати і Перемога буде за нами...

Але стурбував один. Момент із табличкою «губернатор малоросіі». На мій погляд, геть не потрібно заганяти Володимира Зеленського у антиукраїнський табір і таким чином допомагати медведчукам, вілкулам, новинським, а отже, Путіну.

Ми ж всі бачимо, що у Володимира є бажання щось змінювати, але він не знає що і як. А навколо нього якась шантрапа без роду і племені — підказати щось добре немає кому. Ось і виходять дебільні заяви і нерозумні призначення. На мій суб’єктивний погляд, ще є шанс вплинути на політику Зеленського. Адже піднімати повстання ми вміємо і завжди зможемо реалізувати це своє право. Це найлегший, хоча і найкривавіший шлях. А ось, зробити із Президента Зеленського Патріота України і державного діяча, яким можна гордитися — це набагато важче, але ще — можливо. Скористаймося цим шансом, бо йде Війна... Слава Україні!

Джерело: блог Дмитра Яроша

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