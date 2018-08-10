Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія

Олександр Турчинов Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Олександр Турчинов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стандартам НАТО відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення в Україні

Україна має нову потужну зброю.

Зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці натівського 155 калібру.

Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії.

Стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення - на українських оборонних підприємствах.

Джерело: блог Олександра Турчинова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»