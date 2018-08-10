Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія
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Стандартам НАТО відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення в Україні
Україна має нову потужну зброю.
Зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці натівського 155 калібру.
Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії.
Стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення - на українських оборонних підприємствах.
Джерело: блог Олександра Турчинова
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