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    Думки вголос

    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    • Розсилка
    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія

    Стандартам НАТО відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення в Україні

    Україна має нову потужну зброю. 

    Зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці натівського 155 калібру.

    Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії.

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    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія
    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія
    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія
    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія
    Україна отримала унікальну зброю, якою не може похизуватися Росія

    Стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення - на українських оборонних підприємствах.

    Джерело: блог Олександра Турчинова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія ЗСУ НАТО зброя
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