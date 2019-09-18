Гонтарева, перебуваючи на посаді, робила рішення в інтересах українців, а не олігархів

Напади, погрози, підпали, замовні справи — все це спроби залякати

Коли вбили Павла Шеремета — знайти і покарати замовників стало справою честі для його колег, близьких та друзів.

Коли вбили Катерину Гандзюк — знайти і покарати замовників стало справою честі для її родичів, друзів та активістів з усіх куточків країни, яких об’єднали постійні напади з боку місцевих феодалів.

Тепер, коли спалили дім Валерії Гонтаревої та автівку її невістки, а перед тим збили її автівкою у Лондоні — за неї заступилися експерти у фінансовій сфері та представники міжнародних партнерів. Бо, перебуваючи на посаді, вона робила рішення в інтересах українців, а не олігархів.

Щоразу, кого б не атакували покидьки, у них прекрасно виходить роз’єднати суспільство. Розповісти, що у тому чи іншому випадку «не все так просто», «чому це стільки уваги до цього випадку?», «щодня люди вмирають, а говорять лише про цю».

Або продукувати фейки та вкиди про те, що людина, яка вже давно отримала дозвіл на життя і роботу в Британії, сама спалює власність. І навіть, якщо ви жартуєте про це — ви вже допомагаєте відволікти увагу від головного. Коли правоохоронна система неспроможна встановити чи довести до вироку в суді що-небудь, пов’язане з «сильними світу цього», головне чого треба уникнути — це сфокусованого суспільного запиту на відповідальність.

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева неодноразово заявляла про погрози та обіцянки «розплати» від Коломойського. Тепер справа дійшла до фізичного насильства та підпалів. Комунікаційний супровід забезпечують професійні генератори інформаційного шуму і погроз — Портнов та Дубінський.

Але ця історія не лише про Валерію Гонтареву. Вона про будь-кого з людей, які наважаться чинити опір корупціонерам, злодіям чи вбивцям. А намагатись робити системні зміни та трансформації — означає чинити опір їм.

Напади, погрози, підпали, замовні справи — все це спроби залякати. Мета цього злочину — не лише помститися, а й зробити так, аби професійні та принципові люди боялися. Боялися робити зміни на користь українців, а не олігархів та корупціонерів. Боялися казати правду і робити речі правильні для суспільства, а не для груп впливу.

Майже увесь час роботи в МОЗ України наша команда та сім’ї отримували погрози, сфабриковані справи та позови опонентів з абсурдними вимогами. І навіть після відставки ці процеси тривають. http://bit.ly/2mmTybr, http://bit.ly/2lZDADz, http://bit.ly/2meF8tB

Дуже сумніваюсь, що зі зміною політичної влади, зміниться ефективність роботи правоохоронців. Але може змінитись поведінка громадян. Не толеруйте тих, хто легітимізує напади, залякування та вбивства громадян. Робіть висновки щодо людей, які це толерують. І пам’ятайте, що кожного разу, коли ми сперечаємось через другорядне — покидьки отримують натхнення для майбутніх злочинів і вбивств.