Генпрокурор України відреагував на підпал будинку ексглави НБУ Гонтаревої



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Генпрокурор України Руслан Рябошапка

Рябошапка попросив не робити передчасних висновків щодо підпалу будинку Гонтаревої

Генпрокурор України Руслан Рябошапка у середу обговорить з керівництвом Нацполіції справу про підпал будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

«Ми знаємо цю ситуацію, вона на контролі. Завтра в мене буде зустріч з керівництвом Національної поліції, будемо обговорювати», - сказав генпрокурор.

При цьому він попросив не робити передчасних висновків щодо цієї справи.

«Давайте дочекаємося попередніх результатів», - закликав Рябошапка.

Генпрокурор наголосив, що розслідувати цю справу треба швидко, але при цьому не втратити якість – «щоб не призначили якогось невинуватого і не засудили його».

На запитання, чи є тенденція в тому, що раніше було спалено авто невістки Гонтаревої, а саму ексголову НБУ збив автомобіль у Лондоні, Рябошапка зазначив: «Ми трохи забігаємо наперед, як пов'язуємо ці речі в певний ланцюжок. Я вже говорив, поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати і будувати ланцюжки, які потім призводять в нашій уяві до відповідних персонажів. Гонтарева ж недаремно проводить такий ланцюжок, на одному з кінців яких ми розуміємо хто».

На уточнення, хто може бути в кінці такого ланцюжка, генпрокурор відповів: «Питайте у Гонтаревої».

Як відомо, у правоохоронців залишилась єдина версія пожежі у будинку колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої — навмисний підпал.

Раніше посольство США в Україні відреагувало на підпал будинку Гонтаревої.

Нагадаємо, Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

Джерело: Укрінформ