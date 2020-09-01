Мінфін повідомив скільки коштів з бюджетів різних рівнів пішло на боротьбу з Covid-19



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У серпні 2020 року на засоби захисту від коронавірусу витрачено понад 850 млн грн

Для боротьби з поширенням Covid-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 5,36 млрд грн - міністерство

В Україні на придбання за спрощеною процедурою закупівлі товарів та послуг для боротьби з поширенням Covid-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів витрачено 5,36 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«За даними Держказначейства, станом на 27 серпня 2020 року на придбання за спрощеною процедурою закупівлі товарів та послуг для боротьби з поширенням Covid-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 5,36 млрд грн: 2,33 млрд грн з держбюджету та 3,03 млрд грн з місцевих бюджетів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за серпень 2020 року витрачено понад 850 млн грн.

У Міністерстві підкреслили, що це кошти державного і місцевих бюджетів, які не належать до Фонду боротьби з коронавірусом. Ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна на сайті Мінфіну за посиланням.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.