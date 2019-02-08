Вільні радикали шкодять здоров'ю, невільні «радикали» шкодять країні

Уляна Супрун В.о. міністра охорони здоров'я України

Уляна Супрун

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не дозвольте радикалам зіпсувати ваше здоров’я!

Настав час позбутися вільних радикалів.

Зараз мова піде про тих, які завдають шкоди нашому організму. Але боротися треба з обома видами.

Вільні радикали — це молекули, яким не пощастило.

У кожної молекули є електрони. Щоб молекула добре почувалася, їх має бути парна кількість. Коли молекула втрачає 1 електрон або ж має 1 зайвий — вона стає вільним радикалом. Понад усе вона потребує знайти своєму електрону пару й тому починає грабувати молекули, в яких все добре.

Вільні радикали забирають електрони в молекул, і тим самим пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща. Це називається вільнорадикальна ланцюгова реакція.

Вона відбувається, наприклад, при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і пухлинного росту. Спрощено кажучи, вільні радикали це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах.

Наше тіло постійно утворює активні форми (радикали) кисню та азоту, але, зазвичай, ми їх тримаємо під контролем. Інколи вільних радикалів стає забагато, і розпочинаються ланцюгові реакції.

Поштовхом для цього можуть бути:

Куріння. Вільнорадикальні процеси – саме той механізм, що лежить між курінням та хворобами серця і судин.

Радіоактивне випромінювання.

Промислове забруднення довкілля і вихлопні гази.

Озон.

Деякі ліки та пестициди.

Запалення, в тому числі при ревматоїдному артриті.

Сильні фізичні навантаження (наприклад, марафон).

Вільні радикали слід нейтралізувати, інакше ланцюгові реакції відбирання електронів в сусідніх молекул триватимуть вічно, і вестимуть до хронічних хвороб чи навіть раку. На щастя, в нашому тілі та в їжі є речовини, здатні “гасити” вільні радикали – антиоксиданти, тобто “ті, що спиняють окислення”.

Вони містяться також в їжі. Тут перелік продуктів з антиоксидантними властивостями — https://goo.gl/LHd92e.

Отже, що їсти, щоб допомогти своєму організму захиститися від атак вільних радикалів:

Томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець — тобто все оранжеве і червоне. Цей колір дають пігменти-каротиноїди. В нашому тілі вони вловлюють вільні радикали, та стають вітаміном А і його похідними. Важливо вживати ці овочі та фрукти разом із жирами (рослинною олією або сметаною) — без них каротиноїди не засвоюються в кишківнику.

Ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди. В них багато флавоноїдів. Вони ефективно захищають судини та нейрони від ушкоджень вільними радикалами і хронічних хвороб. (https://goo.gl/u5nu22, https://goo.gl/VWmSxm)

Буряк. В ньому є кілька типів антиоксидантів: фенольні кислоти, вітамін С та каротиноїди, і речовина бетаїн, що бере участь в обміні жирів. На честь буряка (beet) бетаїн свою назву і отримав. Крім цього, рідний нам коренеплід сприяє утворенню в тілі закису азоту NO – сполуки, що розширює судини і знижує тиск. Пийте буряковий сік, квас, та їжте печені буряки. (https://goo.gl/EK93Ym)