Вільні радикали шкодять здоров'ю, невільні «радикали» шкодять країні
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Розсилка
Не дозвольте радикалам зіпсувати ваше здоров’я!
Настав час позбутися вільних радикалів.
Зараз мова піде про тих, які завдають шкоди нашому організму. Але боротися треба з обома видами.
Вільні радикали — це молекули, яким не пощастило.
У кожної молекули є електрони. Щоб молекула добре почувалася, їх має бути парна кількість. Коли молекула втрачає 1 електрон або ж має 1 зайвий — вона стає вільним радикалом. Понад усе вона потребує знайти своєму електрону пару й тому починає грабувати молекули, в яких все добре.
Вільні радикали забирають електрони в молекул, і тим самим пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща. Це називається вільнорадикальна ланцюгова реакція.
Вона відбувається, наприклад, при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і пухлинного росту. Спрощено кажучи, вільні радикали це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах.
Наше тіло постійно утворює активні форми (радикали) кисню та азоту, але, зазвичай, ми їх тримаємо під контролем. Інколи вільних радикалів стає забагато, і розпочинаються ланцюгові реакції.
Поштовхом для цього можуть бути:
Куріння. Вільнорадикальні процеси – саме той механізм, що лежить між курінням та хворобами серця і судин.
Радіоактивне випромінювання.
Промислове забруднення довкілля і вихлопні гази.
Озон.
Деякі ліки та пестициди.
Запалення, в тому числі при ревматоїдному артриті.
Сильні фізичні навантаження (наприклад, марафон).
Вільні радикали слід нейтралізувати, інакше ланцюгові реакції відбирання електронів в сусідніх молекул триватимуть вічно, і вестимуть до хронічних хвороб чи навіть раку. На щастя, в нашому тілі та в їжі є речовини, здатні “гасити” вільні радикали – антиоксиданти, тобто “ті, що спиняють окислення”.
Вони містяться також в їжі. Тут перелік продуктів з антиоксидантними властивостями — https://goo.gl/LHd92e.
Отже, що їсти, щоб допомогти своєму організму захиститися від атак вільних радикалів:
Томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець — тобто все оранжеве і червоне. Цей колір дають пігменти-каротиноїди. В нашому тілі вони вловлюють вільні радикали, та стають вітаміном А і його похідними. Важливо вживати ці овочі та фрукти разом із жирами (рослинною олією або сметаною) — без них каротиноїди не засвоюються в кишківнику.
Ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди. В них багато флавоноїдів. Вони ефективно захищають судини та нейрони від ушкоджень вільними радикалами і хронічних хвороб. (https://goo.gl/u5nu22, https://goo.gl/VWmSxm)
Буряк. В ньому є кілька типів антиоксидантів: фенольні кислоти, вітамін С та каротиноїди, і речовина бетаїн, що бере участь в обміні жирів. На честь буряка (beet) бетаїн свою назву і отримав. Крім цього, рідний нам коренеплід сприяє утворенню в тілі закису азоту NO – сполуки, що розширює судини і знижує тиск. Пийте буряковий сік, квас, та їжте печені буряки. (https://goo.gl/EK93Ym)
Джерело: блог Уляни Супрун
Джерело: блог Уляни Супрун