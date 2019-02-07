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    Прес-центр «Главкома»

    Які нові правила маркування продуктів харчування?

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    <p><span>Олена Сидоренко, <span>експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ<o:p></o:p></span></span></p> - Які нові правила маркування продуктів харчування?

    Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ

    Світлина: Главком/ Станіслав Груздєв

    Новий закон про маркування продуктів харчування повинен убезпечити споживача від введення його в оману.

    Вибрати за маркуванням харчові продукти за кордоном значно простіше, аніж в Україні. Підписаний закон №8450 «Про інформацію для споживачів про харчові продукти» встановлює нові правила маркування. Він має на меті спростити вибір споживача по харчовим продуктам і внести ясність по інгредієнтам, тобто убезпечити споживача від введення його в оману. Про це розповіла Олена Сидоренко, експерт з якості та безпечності харчових продуктів, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

    Вибрати за маркуванням харчові продукти за кордоном значно простіше, аніж в Україні. «Тому новий закон має на меті спростити вибір споживача по харчовим продуктам і внести ясність по інгредієнтам, тобто убезпечити споживача від введення його в оману. Новим законом вимагається збільшення шрифту написаного тексту. Основним розмір 1,2 міліметри. Якщо площа обмежена, то виноситься лише необхідна інформація і дозволяється зменшення шрифту до 0,9 міліметра», - говорить Сидоренко.

    Основна інформація – це назва харчового продукту, зазначені інгредієнти, які можуть становити загрозу споживачу, якщо є такі харчові перестороги. «Тепер вимагається вказувати на упаковці інформації про термічну обробку, вказувати обов’язкову інформацію про використання рафінованої олії або жирів рослинного походження, зокрема пальмової олії. А також термін придатності. Наразі термін придатності зазначається по-різному», - продовжує Сидоренко.

    Експерт зазначає, що порушення вимог законодавства шляхом надання неточної, недостовірної інформації про продукт, зміна оператором ринку інформації про продукт, передбачає накладення штрафу на юросіб у розмірі 15 мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців - у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.

    За її словами, перевіряти операторів ринку (виробників) має право державна структура Держпродспроживслужба, а також громадські організації, які в своїй статутній діяльності зазначили про таке право контролю ринку харчових продуктів, будь-які об’єднання споживачів і власне споживачі. 

    «Поки що дозволений перехідний період. Закон вступить в силу через шість місяців після його опублікування. Після підписання вступили тільки окремі статті закону, зокрема неможливості реалізації харчових продуктів тим операторам, які  не мають зареєстровані потужності виробництво. Свого часу я перевіряла шаурму, так не було зазначено , де виробився продукт. Такого не можна допускати. Тому з цього тижня ця стаття закону уже повинна виконуватися», - підсумувала Сидоренко.

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