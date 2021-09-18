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    Думки вголос

    Це не клоуни. Це люди, які знайшли технологію

    В нашій традиції прощати все блаженним і міським дурникам. - Це не клоуни. Це люди, які знайшли технологію
    В нашій традиції прощати все блаженним і міським дурникам.
    фото з відкритих джерел

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    Стьоб розумних людей над цією клоунадою вже напружує.

    Зрозумійте: вони не клоуни!!!

    Клоуни не могли би домовитися із усіма олігархами та взяти під контроль основні засоби масової інформації, де взагалі немає жодних негативних фактів, які переповнюють наше життя.

    Клоуни не могли би взяти під контроль усі силові органи, які прощають усе своїм аж до вбивства в ДТП або розкрадання в надзвичайних розмірах владною командою і нищать за безпідставними кримінальними провадженнями будь-кого, хто виступає проти нинішньої влади.

    Це не клоуни. Це люди, які знайшли технологію.

    Вони дуркують для вас, висуваючи абсолютно маразматичні ідеї, аби прикрити те, як вони крадуть і нищать державу.

    Бла-бла. І всі стібуться над латинкою, а тема вагнергейта відійшла в позавчорашнє.

    Бла-бла. І чергове дтп чергового п'яного слуги народу забулося.

    Бла-бла. І замість вияснення, де ділися субсидії на опалення, всі говорять про Олімпіаду.

    І ще важливо: клоуни – неосудні. У нашій традиції прощати все блаженним і міським дурникам.

    Хоча голлівудські фільми правильно нас вчать, що найстрашніші персонажі ховаються саме за масками клоунів.

    Джерело: блог Юрія Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський Олексій Данілов Олексій Арестович
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    Це не клоуни. Це люди, які знайшли технологію