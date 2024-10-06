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Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину
4 жовтня Вавілова дізналася про втрату дитини, а 5 жовтня їй зробили операцію
фото з відкритих джерел

Дуров заявив, що поки він був під арештом, на Вавилову чинили «шалений тиск»

Юлія Вавилова, яка супроводжувала засновника Telegram Павла Дурова до Парижа, де його заарештували, розповіла, що під час цих подій дізналася про свою вагітність, але в жовтні втратила дитину. Пост про це також опублікував сам Дуров.

За його словами, 27 серпня він мав «звичайне багатогодинне інтерв'ю з поліцією». «Між запитаннями я запитав свого адвоката, чи прийде моя улюблена Юлія на допит. Він сказав, що вона мала прийти, але не змогла. Я натиснув на нього, щоб дізнатися про причини. «Злякалася? Виїхала з Парижа?» – Запитав я. Він вагався. «Вона вагітна», – пише Дуров.

Вавилова повідомила, що її та помічника Дурова Маріо відпустили через три години після затримання в аеропорту, але вони були без телефонів. Тільки після придбання нових вони дізналися, що Дурову може загрожувати до 20 років ув'язнення.

«Стрес був невимовним», – пише дівчина. У цей же час вона вирішила зробити тест на вагітність та отримала позитивний результат.

Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину фото 1
фото: telegram / Julivavilova

Поліція просила її прийти на допит, але лікар порадив не робити цього через стрес та ранній термін вагітності. 28 серпня Дурова відпустили з-під варти. «Я дійсно насолоджувалася чарівним Парижем під час вагітності», – повідомила дівчина.

Однак 4 жовтня Вавилова дізналася про втрату дитини – у неї перестало битися серце. 5 жовтня їй зробили операцію.

Дуров також заявив, що поки він був під арештом, на Вавилову чинили «шалений тиск». «Якийсь блогер пустив чутки, що вона «агент «Моссада». Інші люди висловили абсурдну ідею, що саме її пости (а не дані мого чартерного рейсу) спонукали поліцію зустріти мене в аеропорту», ​​– розповів засновник Telegram.

Дівчина Дурова заявила, що через його арешт вона втратила дитину фото 2
фото: telegram / Julivavilova

Оскільки дівчина не повернула свої електронні пристрої, вона кілька тижнів не могла отримати доступ до своїх облікових записів, що викликало «ще більше спекуляцій». 

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника месенджера Telegram затримали ввечері суботи, 24 серпня, у Франції. Тоді ж разом із Павлом Дуровим у Парижі було затримано 24-річну Юлію Вавілову. Пізніше Дурова було звільнено під заставу в 5 млн євро.

Йому висунуто звинувачення за шістьма статтями. Серед них – адміністрування онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій, відмивання грошей, надання незаконних криптографічних послуг та відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також співучасть у незаконному обігу наркотиків та співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

Після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

До слова, Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей Павла Дурова, розповіла, що засновник Telegram вимагав, аби вона разом із дітьми переїхала до ОАЕ. Однак коли вона відмовилася, перестав надавати їй фінансову підтримку.

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Теги: лікар арешт слідство допит Telegram блогер вагітність стрес Павло Дуров

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