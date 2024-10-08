Кліматологи ООН стверджують, що минулий рік став найпосушливішим за 30 років

В минулому році до обміління рік у всьому світі призвели посухи та мала кількість опадів

2023 рік став найсухішим за останні тридцять років для річок у всьому світі, причому рекордно висока температура викликала пересихання водних потоків і затяжні посухи в деяких регіонах. Цю інформацію наводить The Washington Post, посилаючись на доповідь метеорологічного агентства ООН (WMO).

У звіті йдеться про те, що льодовики, які постачають воду рікам у багатьох країнах, за останні п’ять десятиліть зазнали найбільшої втрати маси. Метеорологічне агентство попереджає, що танення льоду може суттєво загрожувати тривалій водній стабільності для мільйонів людей по всьому світу.

Генеральний секретар WMO Селеста Сауло зазначила, що підвищення температури частково сприяло тому, що гідрологічний кругообіг став «більш нестабільним і непередбачуваним», що може призвести до «надмірної або недостатньої кількості води» внаслідок посух і повеней.

За даними метеорологічного агентства, близько 3,6 млрд людей стикаються з обмеженим доступом до води хоча б один місяць на рік, і очікується, що до 2050 року ця цифра зросте до 5 млрд. Водночас 70% усієї води, яку люди отримують з гідрологічних систем, використовується в сільському господарстві.

У звіті також зазначено, що південь США, Центральна Америка, а також країни Південної Америки, зокрема Аргентина, Бразилія, Перу і Уругвай, зіткнулися з масовими посухами і «найнижчими зафіксованими рівнями води в Амазонії та в озері Тітікака» на кордоні між Перу і Болівією. Рівень води в басейні річки Міссісіпі також досяг рекордно низьких показників.

Минулого року половина світу зіткнулася з маловоддям, що негативно вплинуло на річкове судноплавство в Бразилії та призвело до продовольчої кризи в Зімбабве та інших регіонах Південної Африки.

2023 рік виявився найспекотнішим в історії спостережень, а літо стало найгарячішим літом, що є попереджувальним сигналом про можливе встановлення нового річного рекорду у 2024 році.

«За останні 33 роки спостережень у нас ніколи не було такої великої території по всьому світу, яка перебувала б у таких посушливих умовах», – сказав директор департаменту гідрології, водних ресурсів та кріосфери WMO Стефан Уленбрук.

Нагадаємо, раніше американські науковці заявили, що танення полярних льодів, спричинене глобальним потеплінням, змінює швидкість обертання Землі та збільшує тривалість дня.

До слова, кліматична криза, що нависла над Землею, призвела до того, що світ зіткнувся з неймовірними температурами й більш екстремальними стихійними лихами.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що глобальне потепління провокує появу потужних дощів, ураганів та як наслідок змінює клімат.