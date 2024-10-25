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Гутерріш заявив Путіну про порушення Статуту ООН

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гутерріш заявив Путіну про порушення Статуту ООН
Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від диктатора Путіна
фото з відкритих джерел

Гутерреш висловив переконання, що свобода судноплавства в Чорному морі має першорядне значення для України, РФ та для світової продовольчої та енергетичної безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час останньої зустрічі з Володимиром Путіним підтвердив свою позицію стосовно того, що вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті ООН. 

Згідно з повідомленням пресслужби, генсек ООН засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну під час особистої бесіди з Путіним, що сталася на полях саміту вже після того, як Гутерріш виступив із промовою, у якій закликав до «справедливого миру» в Україні.

Під час самого виступу генсек ООН ніяк не висловлювався про порушення міжнародного права з боку РФ. Війну в Україні він згадав лише в контексті перерахування міжнародних конфліктів, що тривають, серед інших згаданих ним викликів для світової спільноти. 

Під час бесіди з Путіним генсек ООН також «висловив свою переконаність у тому, що встановлення свободи судноплавства в Чорному морі має першорядне значення для України, РФ і для продовольчої та енергетичної безпеки світу», йдеться у пресрелізі ООН. Гутерріш закликав до «продовження переговорів у цьому напрямку».

Нагадаємо, Гутерріш у четвер виступив на саміті БРІКС у Казані, а пізніше мав двосторонню зустріч із Путіним.  На саміті БРІКС у Казані до об'єктивів камер журналістів потрапив обурливий момент: генсек ООН Антоніу Гутерріш не лише тисне руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахиляється в його бік. Фото одразу почало ширитися мережею.

Незважаючи на те, що Путін перебуває в міжнародній ізоляції, а також Міжнародний кримінальний суд оголосив його у розшук за депортацію українських дітей з окупованих територій, Антоніу Гутерріш все одно прибув до Казані.  

У МЗС України критично оцінили поїздку Гутерріша на саміт БРІКС до Росії. Він як офіційна особа відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, однак прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. На переконання України, це неправильний вибір, що не сприяє справі миру та шкодить репутації ООН. 

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на візит генсека ООН в Казань.

«Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на саміт БРІКС у Казані є «стандартною практикою». При цьому позиція Генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

До слова, британське видання The Telegraph зазначає, що рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.

Теги: Туреччина розшук президент БРІКС Генсек ООН Антоніу Гутерріш Володимир Зеленський путін Свобода саміт запрошення

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