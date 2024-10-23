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На Донеччині окупанти зруйнували офіс Червоного Хреста (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Донеччині окупанти зруйнували офіс Червоного Хреста (фото)
Унаслідок атаки росіян знищено технічно-матеріальні цінності організації
фото: Facebook/Червоний Хрест України

Ворог вчергове обстріляв Курахове на Донеччині

Російські сили під час обстрілу міста Курахове Донецької області зруйнували будинок культури, в якому розташовувався офіс Мар'їнської районної організації Червоного Хреста України. Про це повідомила пресслужба організації.

Унаслідок атаки знищено технічно-матеріальні цінності, водночас співробітники й волонтери під час атаки не постраждали.

Унаслідок атаки знищено технічно-матеріальні цінності організації
Унаслідок атаки знищено технічно-матеріальні цінності організації
фото: Facebook/Червоний Хрест України
Cпівробітники й волонтери під час атаки не постраждали
Cпівробітники й волонтери під час атаки не постраждали
фото: Facebook/Червоний Хрест України

«Ми категорично засуджуємо порушення норм міжнародного гуманітарного права, обстріли цивільних обʼєктів та гуманітарних організацій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Згодом Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) пообіцяв зупинити роботу офісу у Дніпрі після удару по машинах гуманітарної місії.

До слова, Міжнародна федерація Червоного Хреста відмовилася виключати зі свого складу організацію російського Червоного Хреста. Україна планує звернутися до донорів організації щодо скандального рішення.

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Теги: окупанти війна обстріл червоний хрест

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