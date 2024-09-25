Зеленський пояснив, чому ООН не може зупинити війну в Україні

Президент Зеленський вважає, що українська формула миру може по-справжньому зупинити війну в Україні

Зеленський про Радбез ООН: «Коли агресор використовує право вето, ООН «безсила зупинити війну»

Організація Об’єднаних Націй не може по-справжньому й справедливо розв’язувати питання війни та миру, оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, коли агресор використовує право вето, ООН «безсила зупинити війну». Однак, президент вважає, що українська формула миру може це зробити.

«Знову ж таки, у ній немає права вето. Ось чому це найкраща можливість для досягнення миру – усі рівні, і вона ефективна та всеосяжна», – зазначив він.

Очільник України наголосив, що коли хтось пропонує альтернативні плани врегулювання війни, то вони не тільки «нехтують інтересами й стражданнями українців, яких війна зачепила найбільше, це не тільки ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни й тиску на світ, щоб узяти під контроль іще більше країн».

Зеленський зазначає, що будь-які паралельні або альтернативні спроби досягти миру – це спроби «лише досягти затишшя, а не припинення війни».

«І, можливо, хтось хоче отримати Нобелівську премію для своєї політичної біографії за заморожене перемир’я замість справжнього миру, але єдині нагороди, які Путін дасть вам у відповідь, – це ще більше страждань і катастроф», – додав український лідер.

Нагадаємо, президент Зеленський виступив на Генеральній Асамблеї ООН. За словами президента, російські війська знищили всі українські теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції.

Як повідомлялося, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що унаслідок повномасштабного російського вторгнення більш як 15 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ООН стає неефективною організацією та «насилу виконує свою місію засновника».