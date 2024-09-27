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Шарль Мішель повідомив, чи довго ЄС підтримуватиме Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шарль Мішель повідомив, чи довго ЄС підтримуватиме Україну
Президент Європейської Ради Шарль Мішель висловився про війну в Україні

«Ця війна є прямою загрозою для народу України та для кожного з нас», – президент Європейської Ради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні «так довго, як це буде необхідним». Про це він повідомив на 79-й сесії Генасамблеї ООН.

Шарль Мішель зауважив, що Росія, бувши постійним членом Ради Безпеки, розпочала злочинну та неспровоковану війну в Україні.

«Ця війна є прямою загрозою для народу України та для кожного з нас. Європейський Союз підтримав Україну, і буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи й солідарності. Ми зобов’язалися досягти справедливого та тривалого миру, як це прописано у Статуті ООН», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Європейський Союз розкритикував нові погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на масовані повітряні атаки на РФ. Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир». Байден додав, що російський диктатор зазнав невдачі у своїй меті, яка стосується знищення України.

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Теги: Європейський союз війна військова допомога гуманітарна допомога ООН Україна росія

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