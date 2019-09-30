Зеленський привітав Курца з перемогою на виборах



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Володимир Зеленський

Зеленський додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з

Президент України Володимир Зеленський привітав Себастьяна Курца з перемогою на позачергових парламентських виборах в Австрії.

Про це написав Зеленський у Твіттер.

«Вітаємо, Себастьяна Курца з його історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії», – написав він.

Зеленський додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з ним та його Кабінетом міністрів «заради наших двох країн та об’єднаної Європи».

Congratulations to @sebastiankurz on his historic win in Austria’s parliamentary election. Looking forward to working with you and the new Cabinet for the sake of our two countries and United Europe!#NRW2019 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 вересня 2019 р.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах в Австрії найбільше місць здобула консервативна Австрійська народна партія, але наразі не ясно, з ким зміг би скласти коаліційний уряд лідер партії Себастьян Курц.

За ще не повними попередніми даними, без підрахунку голосів, відданих поштою, Австрійська народна партія набирає на виборах понад 38 відсотків голосів (порівняно з більш ніж 31 відсотком на попередніх виборах 2017 року), лівоцентристська Соціал-демократична партія Австрії наразі здобуває 21,5 відсотка (втрачаючи понад 5 відсотків), ультраправа популістська Партія свободи Австрії отримає понад 17 відсотків (і зазнає помітної втрати з 26 відсотків два роки тому).

До парламенту також повертається партія «Зелених» із понад 12 відсотками (яка до попереднього складу не пройшла, не набравши мінімальних для цього 4%), і понад 7 відсотків матиме ліберальна партія «Неос».