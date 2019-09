Зеленський привітав Курца з перемогою на виборах

Зеленський додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з

Президент України Володимир Зеленський привітав Себастьяна Курца з перемогою на позачергових парламентських виборах в Австрії.

Про це написав Зеленський у Твіттер.

«Вітаємо, Себастьяна Курца з його історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії», – написав він.

Зеленський додав, що з нетерпінням чекає на співпрацю з ним та його Кабінетом міністрів «заради наших двох країн та об’єднаної Європи».

Congratulations to @sebastiankurz on his historic win in Austria’s parliamentary election. Looking forward to working with you and the new Cabinet for the sake of our two countries and United Europe!#NRW2019