Путін поставив на кін усе: починається найважчий етап для України

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Бойовики на полігоні близько Луганська, 11 липня 2018 року

Про початок найважчого етапу російської агресії

З початком виборчої кампанії в Україні очікується найважчий етап російської агресії. Президент РФ Володимир Путін все поставив на те, щоб президентські вибори в Україні виграв проросійський кандидат. У Кремлі збираються впхнути окуповані території до складу України, захопивши при цьому контроль над усією країною.

Настає, мабуть, найважчий етап російської агресії. З прицілом на президентські і парламентські вибори Кремль задіє абсолютно всі важелі та інструменти гібридної війни. Нас примушуватимуть до голосування за необхідного путінському режиму кандидата, який пообіцяє принести в країну мир і виконає всі «забаганки» агресора - від федералізації з особливим статусом і фінансування квазі-республік ДНР/ЛНР за «чеченським форматом» до повного розвороту курсу країни від цивілізованого світу до «тайожного» союзу.

На проросійського президента України в Кремлі поставлено все. Він повинен забути про Крим, провести прямі переговори з маріонетками Кремля з окупованого Донбасу, докласти зусиль до зняття санкцій з РФ.

Далі кремлівські ляльководи готують нові, чисті від крові і скандалів обличчя під прямі переговори з укладення миру і входження до складу України цих квазі-республік між проросійським президентом України (якщо такий буде обраний) і так званими «главами». Тут агресор змушений відступити від наративів «самовизначення народів» і власноруч призначити маріонеток в Донецьк і Луганськ. Позаяк проведення «виборів» на окупованих територіях загрожує РФ новими санкціями.

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», на місце того ж Захарченка в найближчі тижні Кремлем буде призначена більш зручна кандидатура, спеціально заточена під так зване досягнення домовленостей з новим проросійським президентом України. Тобто це буде фігура без поганого шлейфу, судимості і крові на руках. А Захарченка підуть не таким видовищним процесом, як пішли Плотницького. За нашими даними, у вересні в Донецьк прибуде комісія з Росії, яка знайде зловживання владою, бардак і інше для зміщення Захарченка з посади.

Хто буде замість Захарченка? Суть одна - буде нова маріонетка Кремля, прізвище якої зовсім не важливе...

Так, це дуже небезпечний сценарій. Все в'ється навколо одного - залишити Україну у сфері інтересів РФ. Відповідно буде посилена інформаційна війна, в якій Кремль «розконсервує» всіх своїх агентів впливу в політикумі, медійному та експертному середовищах. Маніпуляції та дезінформація будуть ефективними для впливу на ті верстви населення, у яких за роки агресії ще не виробилася інформаційна гігієна. У Кремлі на кону стоїть все. Ми про це знаємо і готові до загострення.

Якщо брати поточні події на тому ж Донбасі, то російська сторона не буде дотримуватися Мінських домовленостей. Від окупанта можна очікувати на криваві провокації з критичними втратами з метою залякування населення України і створення урядової кризи. Наприклад, так зване шкільне перемир'я, про яке нещодавно заявили окупанти. Це не більше ніж пропагандистський хід, оскільки населення на окупованих територіях обурене своїм низьким матеріальним станом, аж до того, що деяким людям неможливо зібрати дітей до школи. І тут же з Росії ініціюються своєрідні а-ля гуманітарні конвої, які нібито підвозять шкільну форму та приладдя.

У мережі вже гуляють фотографії, де наші діти, які проживають в окупації, фотографуються біля порожніх ящиків з-під снарядів, на яких лежать російські зошити. Тобто це не більше ніж пропагандистська акція, що підтверджується щоденними обстрілами із застосуванням забороненого озброєння.

Джерело: Апостроф

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