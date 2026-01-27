Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?

Спочатку перемирʼя, а потім все інше

Отримати «гарантії» безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти «в чотири руки» змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, щоб потім отримати «ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності»… Вам не здається, що це якась хитка конструкція для переговорів?

Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі – не зрозуміло.

Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори – фейкові!

Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре.

Треба не виходячи з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!