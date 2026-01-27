Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україні варто відмовлятися від фейкових переговорів
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Спочатку перемирʼя, а потім все інше

Отримати «гарантії» безпеки й територіальної цілісності, щоб потім гаранти «в чотири руки» змушували тебе відмовитися від твоєї територіальної цілісності, щоб потім отримати «ще надійніші гарантії твоєї територіальної цілісності»… Вам не здається, що це якась хитка конструкція для переговорів?

Навіщо ворогам тримати таку фактично безпрограшну для них позицію можна пояснити, а от навіщо Україні будувати переговори на такій основі – не зрозуміло.

Якщо ведете переговори на основі підходів і категоричних вимог лише однієї сторони, то такі переговори – фейкові!

Україні потрібні переговори? Так. А якщо вони фейкові, імітаційні, для затягування війни? Тоді треба про це чітко заявити і не підігрувати, начеб-то все йде добре.

Треба не виходячи з загального процесу переговорів заявити чітко й недвозначно: ми за переговори, але точно не за їх імітацію! Спочатку перемирʼя, а потім все інше!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати пошкоджені конструкції
Одеса: зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ (фото)
Сьогодні, 15:18
Росія повідомила про використання нових безпілотників «Упырь-18»
«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю
Вчора, 09:17
У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки
20 сiчня, 16:19
РФ зриваює обміни полоненими
Росія тероризує родини полонених українців. Фахівець пояснює, як себе поводити
11 сiчня, 15:02
За цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
11 сiчня, 10:26
Друзі Володимира згадують: він був людиною дії
На війні загинув титулований український спортсмен Володимир Василишин
8 сiчня, 14:11

Валерій Чалий

Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
Трамп як краш-тест світової політики
Трамп як краш-тест світової політики
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua