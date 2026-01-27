Одеса: зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ (фото)

Підтверджено загибель ще однієї людини

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки. Під завалами будинку знайшли тіло жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Трагічні наслідки нічної атаки на Одесу – вже троє загиблих. На жаль, підтверджено загибель ще однієї людини. Рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р. н. Співчуття рідним та близьким», – зауважив Кіпер.

фото: ДСНС Одещини

Напередодні рятувальники дістали з-під завалів тіло другого загиблого внаслідок атаки дронів.

Як відомо, російські терористи масовано атакували Одещину понад 50 ударними безпілотниками.

«Внаслідок атаки пошкоджено десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт. На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі. У низці багатоповерхових будинків зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади, вибито вікна», – повідомив глава ОВА.