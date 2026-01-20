Головна Країна Кримінал
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
У 2024 році загальні доходи Тетяни Крупи склали 2,02 млн грн
фото: Суспільне

У декларації за 2024 рік підозрюваної колишньої посадовиці з’явилися мільйони готівки, походження якої більше року з’ясовують антикорупційні органи

Колишній головний лікар Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, яка підозрюється у незаконному збагаченні, 18 січня 2026 року опублікувала декларацію за 2024 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Звіт про статки та доходи за позаминулий рік поданий із суттєвим запізненням, оскільки ексголова МСЕК на момент завершення деклараційної кампанії (до 1 квітня 2025 року) перебувала у слідчому ізоляторі.

Згідно з даними декларації, у власності Тетяни Крупи та її чоловіка Володимира налічувалося 66 об’єктів нерухомості та земельних ділянок. Зокрема, три земельні ділянки загальною площею 6,35 га було придбано у 2024 році.

Як і в попередні роки, два садових будинки загальною площею 255 кв. м у Кам’янець-Подільському районі та житловий будинок на 590 «квадратів» у Хмельницькому (нерухомість належить сім’ї Крупи) мають статус об’єктів незавершеного будівництва.

Крім того, у 2024 році поповнився автопарк чоловіка ексголови МСЕК: окрім Porsche Cayenne, 2019 року випуску, з’явився новенький Porsche Cayenne вартістю 6,78 млн грн.

У 2024 році загальні доходи ексголови МСЕК склали 2,02 млн грн, її чоловіка – 5,21 млн грн. На банківських рахунках подружжя Тетяни та Володимира Крупи зберігало 3,88 млн грн, $230 тис., 52,1 тис. євро і 3,4 тис. польських злотих.

Із цікавого: Тетяна Крупа задекларувала своєю власністю брендові сережки Dior із коштовним камінням ціною 700,7 тис. грн, жіночий годинник Rolex вартістю 405 тис. грн та готівку на суму $93 тис. і 2 тис. євро – усе це слідство вилучило під час обшуків у квартирі і на робочому місці підозрюваної.

Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки фото 1
витяг із реєстру декларацій
Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки фото 2
витяг із реєстру декларацій

Крім того, у декларації Крупи з’явилося багато готівки, власником якої вказано чоловіка підозрюваної Володимира: $3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн.

Ексголова МСЕК Крупа після виходу з СІЗО задекларувала новий Porsche і купу готівки фото 3
витяг із реєстру декларацій

Ці кошти на початку жовтня 2024 року співробітники ДБР вилучили у помешканні сім’ї Крупи. Наразі гроші арештовано, вони є речовим доказом у кримінальному провадженні про незаконне збагачення ексголови МСЕК Хмельниччини. Більше року антикорупційні органи з’ясовують походження цих коштів.

Під час судових засідань підозрювана неодноразово стверджувала, що не всі вилучені кошти у її помешканні належать безпосередньо родині. Зокрема, її особистими коштами є ті, які відображено в декларації (йшлося про заощадження на момент затримання колишньої керівниці облМСЕК, тобто на початок жовтня 2024 року – «Главком»). Решта грошей належить іншим особам. Кому саме, точно знає її чоловік, у минулому керівник обласного управління Держаудитслужби Володимир Крупа.

Як відомо, з вересня 2025 року Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.

Як повідомлялося, завершено слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Теги: НАБУ корупція в Україні війна декларація ДБР МСЕК Тетяна Крупа

