Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум

На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року

Не можна знову «наступити на ті ж самі граблі!»

Нам кажуть, що Дональд Трамп, у разі прийняття російських вимог (навіть відредагованих американською стороною) обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані «аналогічно п’ятій статті Вашингтонського договору».

Хочу зі всією відповідальністю зауважити, що п’ята стаття Вашингтонського (точніше-Північноатлантичного договору) як і будь-яка інша стаття цього міжнародного договору, має значення виключно з виконанням всього договору, тобто – забезпеченням членства України у НАТО.

Так само Україна не може скористатися статтею 42(7) Договору про Європейський Союз, яка передбачає, що у разі збройного нападу на державу-члена Європейського Союзу, інші держави-члени зобов'язані надати їй допомогу та сприяння всіма можливими засобами, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, допоки Україна не стане членом ЄС.

Відповідна стаття у двосторонніх домовленостях може бути дієвою, лише у разі підписання та ратифікацією Конгресом США союзницького Договору між Україною та США, тобто договору, який би передбачав, у разі загрози територіальній цілісності і суверенітету України, залучення США у війну проти агресора. Україні треба бути також готовою до взаємних зобов’язань.

Тільки так. Все інше – «Будапешт-2», або просто імітація гарантій безпеки. Не можна знову «наступити на ті ж самі граблі!».