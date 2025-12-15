Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На той час президент США Білл Клінтон (зліва направо), президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук потискають один одному руки в Москві, 14 січня 1994 року
фото: wikimedia.org

Не можна знову «наступити на ті ж самі граблі!»

Нам кажуть, що Дональд Трамп, у разі прийняття російських вимог (навіть відредагованих американською стороною) обіцяє Україні гарантії безпеки, що будуть виписані «аналогічно п’ятій статті Вашингтонського договору».

Хочу зі всією відповідальністю зауважити, що п’ята стаття Вашингтонського (точніше-Північноатлантичного договору) як і будь-яка інша стаття цього міжнародного договору, має значення виключно з виконанням всього договору, тобто – забезпеченням членства України у НАТО.

Так само Україна не може скористатися статтею 42(7) Договору про Європейський Союз, яка передбачає, що у разі збройного нападу на державу-члена Європейського Союзу, інші держави-члени зобов'язані надати їй допомогу та сприяння всіма можливими засобами, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, допоки Україна не стане членом ЄС.

Відповідна стаття у двосторонніх домовленостях може бути дієвою, лише у разі підписання та ратифікацією Конгресом США союзницького Договору між Україною та США, тобто договору, який би передбачав, у разі загрози територіальній цілісності і суверенітету України, залучення США у війну проти агресора. Україні треба бути також готовою до взаємних зобов’язань.

Тільки так. Все інше – «Будапешт-2», або просто імітація гарантій безпеки. Не можна знову «наступити на ті ж самі граблі!».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп Україна Європейський Союз війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор взяв участь у роботі форуму, присвяченому Міжнародному року миру і довіри
Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)
12 грудня, 13:57
Дкбовик зазначив, що війна зруйнувала частину виборчої інфраструктури й ускладнила оновлення списків
У ЦВК заявили, скільки триватиме підготовка до чесних виборів в Україні
11 грудня, 06:09
Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
Андрій Деркач – Герой Росії. Чому вас це здивувало?
10 грудня, 18:11
Принц Гаррі дорікнув американцям за їхню прихильність до монархії
Принц Гаррі пожартував про Трампа та дорікнув американцям на телебаченні США
5 грудня, 11:43
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05
Опитування показало високий рівень тривоги європейців через Трампа та можливий конфлікт з Росією
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
4 грудня, 17:29
Трамп попередив усіх учасників авіасполучення про введені обмеження
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
29 листопада, 15:05
Адміністрація Трампа висунула ключову умову: гарантії безпеки для України – лише після укладення миру
Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
27 листопада, 04:16
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
21 листопада, 23:15

Валерій Чалий

Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну
Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua