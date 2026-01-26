«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю

Безпілотники можуть нести до 10 кг боєприпасів і використовуються на куп’янському та краматорському напрямках

У Росії заявили про початок застосування нових ударних безпілотників «Упир-18» у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію ТАСС.

За інформацією російської сторони, дрони «Упир-18» нібито застосовуються на Куп’янському та Краматорському напрямках. Безпілотники здатні переносити боєприпаси вагою до 10 кг і працювати на відстані кількох десятків кілометрів.

Також зазначається, що дрони можуть використовуватися не лише для ударів, а й для постачання вантажів російським підрозділам на лінії бойового зіткнення. В «Уралдронзаводі» заявили про плани нарощування виробництва цих безпілотників.

Підприємство, засноване у Свердловській області, раніше повідомляло, що розробило серію дронів «Упир», які застосовуються проти військових цілей. За твердженням російських розробників, проєкт створений не державним оборонним концерном, а приватною командою.

Росія активно нарощує виробництво та застосування ударних безпілотників у війні проти України, компенсуючи дефіцит високоточної зброї та ракетних систем. Раніше в Службі зовнішньої розвідки України заявляли, що більшість нових російських «зразків озброєння» мають більше політичний і пропагандистський ефект, ніж реальне військове значення, і часто використовуються як інструмент психологічного тиску.

До слова, масштабний ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 9 січня використала надзвукову балістичну ракету «Орєшнік», яка позиціонується Москвою як новітня зброя проти Європи, що не піддається збиттю. Іноземні ЗМІ наголошують, що удар «Орєшніка» був здійснений поблизу кордону з НАТО і ЄС. Підкреслюється: Москва заявила, що це було відповіддю на нібито обстріл Україною резиденції Путіна наприкінці минулого року, факт якого Україна не підтвердила, ЄС висловив сумніви, а США, базуючись на даних розвідки, заперечили.