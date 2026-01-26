Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю
Росія повідомила про використання нових безпілотників «Упырь-18»
фото з відкритих джерел

Безпілотники можуть нести до 10 кг боєприпасів і використовуються на куп’янському та краматорському напрямках

У Росії заявили про початок застосування нових ударних безпілотників «Упир-18» у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію ТАСС.

За інформацією російської сторони, дрони «Упир-18» нібито застосовуються на Куп’янському та Краматорському напрямках. Безпілотники здатні переносити боєприпаси вагою до 10 кг і працювати на відстані кількох десятків кілометрів.

Також зазначається, що дрони можуть використовуватися не лише для ударів, а й для постачання вантажів російським підрозділам на лінії бойового зіткнення. В «Уралдронзаводі» заявили про плани нарощування виробництва цих безпілотників.

Підприємство, засноване у Свердловській області, раніше повідомляло, що розробило серію дронів «Упир», які застосовуються проти військових цілей. За твердженням російських розробників, проєкт створений не державним оборонним концерном, а приватною командою.

Росія активно нарощує виробництво та застосування ударних безпілотників у війні проти України, компенсуючи дефіцит високоточної зброї та ракетних систем. Раніше в Службі зовнішньої розвідки України заявляли, що більшість нових російських «зразків озброєння» мають більше політичний і пропагандистський ефект, ніж реальне військове значення, і часто використовуються як інструмент психологічного тиску.

До слова, масштабний ракетно-дроновий удар Росії по Україні в ніч на 9 січня використала надзвукову балістичну ракету «Орєшнік», яка позиціонується Москвою як новітня зброя проти Європи, що не піддається збиттю. Іноземні ЗМІ наголошують, що удар «Орєшніка» був здійснений поблизу кордону з НАТО і ЄС. Підкреслюється: Москва заявила, що це було відповіддю на нібито обстріл Україною резиденції Путіна наприкінці минулого року, факт якого Україна не підтвердила, ЄС висловив сумніви, а США, базуючись на даних розвідки, заперечили.

Читайте також:

Теги: росія війна безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран та Ізраїль – ідеальний шторм перед великою війною?
Ізраїль та Іран. Час дипломатичних реверансів вичерпано
6 сiчня, 14:20
Що чекає Україну: прогноз на 2026 рік
Україна-2026. Прогноз
2 сiчня, 13:23
У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
У Москві призупинено роботу аеропортів через атаку дронів
1 сiчня, 21:47
Глава угорського уряду каже, що країна не підтримує санкційну політику ЄС, оскільки вона нібито негативно позначається на економіці Європи
Орбан припустив, коли з Росії можуть зняти санкції
5 сiчня, 22:04
Стрімке падіння експорту російської нафти відбулося у кінці 2025 року
Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
6 сiчня, 19:41
19-річний Сарксян посідає 1094 місце у світовому рейтингу
Черговий тенісист відмовився від російського громадянства
31 грудня, 2025, 18:00
Ситуація в районі Покровська та Мирнограду: аналіз аналітиків
Ситуація в районі Покровська та Мирнограду: аналіз аналітиків
31 грудня, 2025, 16:58
Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати агресію проти України
Сили оборони вразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на Луганщині
2 сiчня, 18:19
Нині триває 1412-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 січня 2026 року
5 сiчня, 08:13

Соціум

«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю
«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю
У США розбився бізнес-джет
У США розбився бізнес-джет
У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих
У Бразилії блискавка вдарила в натовп протестувальників: десятки постраждалих
Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
Слов’янськ-на-Кубані атакували безпілотники: ймовірно, під удар потрапив НПЗ
CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
CNN: На Філіппінах затонув пором з понад 350 людьми на борту
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти
Протести у Міннеаполісі: що відомо про чоловіка, якого вбили імміграційні агенти

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua