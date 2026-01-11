Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

За цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів

Володимир Зеленський повідомив про критичну ситуацію в енергосистемі після масованих атак та закликав світ до скоординованої дипломатії заради миру

Минулий тиждень став одним із найважчих для української енергетики. Російські терористи свідомо обрали час, коли Україну накрили екстремальні морози (місцями до -20°C), щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. За словами президента, ворог застосував увесь спектр озброєння – від «шахедів» до балістики середньої дальності «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський розповів про кількість дронів та ракет, які Росія застосувала за цей тиждень.

«За цей тиждень Росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності Орєшнік. І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей», – зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що для припинення терору потрібна не лише внутрішня витривалість, а й стабільна підтримка союзників.

«Я дякую кожному й кожній, хто працює заради України. Саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити наш захист. Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, масований комбінований удар РФ у ніч на 9 січня став найтяжчим випробуванням для енергосистеми Києва: ціллю ворога стали всі столичні ТЕЦ та десятки ключових підстанцій. Наразі енергетики зосереджені на критичному питанні відновлення тепла.