Валерій Чалий

Трамп як краш-тест світової політики

Президент США Дональд Трамп
Що показав рік президентства Трампа

Рік, що пройшов з дня інавгурації 47-го Президента США можна сміливо називати роком Дональда Трампа.

Можна, що завгодно говорити, емоційно, чи, навіть, з певним виходом за рамки звичайних емоцій, але є одна річ, з якою важко сперечатися: всі слабкості, вразливі місця, приховані неоднозначності світової політики і, навіть, розвитку цілих організацій, таких як ООН, ЄС, НАТО, ШОС, БРІКС, самих США та інших країн, з якими ця адміністрація так чи інакше взаємодіє викриті, виявлені, очевидно показані.

Хтось мав це зробити – очолити краш-тест. І це зробив Дональд Трамп. Тепер важливо, як ми це пройдемо, які будуть антикризові заходи, наскільки динамічно вони будуть застосовані і яке майбутнє виникне на зруйнованому минулому...

Криза – це не лише виклики, але й можливості. Все, що не зруйнує світ – зробить його сильнішим.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Трамп як краш-тест світової політики
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації
Слабкість Заходу перед Росією – пряме запрошення до ескалації

