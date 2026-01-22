Трамп як краш-тест світової політики

Що показав рік президентства Трампа

Рік, що пройшов з дня інавгурації 47-го Президента США можна сміливо називати роком Дональда Трампа.

Можна, що завгодно говорити, емоційно, чи, навіть, з певним виходом за рамки звичайних емоцій, але є одна річ, з якою важко сперечатися: всі слабкості, вразливі місця, приховані неоднозначності світової політики і, навіть, розвитку цілих організацій, таких як ООН, ЄС, НАТО, ШОС, БРІКС, самих США та інших країн, з якими ця адміністрація так чи інакше взаємодіє викриті, виявлені, очевидно показані.

Хтось мав це зробити – очолити краш-тест. І це зробив Дональд Трамп. Тепер важливо, як ми це пройдемо, які будуть антикризові заходи, наскільки динамічно вони будуть застосовані і яке майбутнє виникне на зруйнованому минулому...

Криза – це не лише виклики, але й можливості. Все, що не зруйнує світ – зробить його сильнішим.