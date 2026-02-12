Головна Думки вголос Валерій Чалий
search button user button menu button
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Україна повертає Олімпіаді її сенс

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Владислав Гераскевич на Олімпйських іграх 2026
фото: Getty Images

Пам’ять під забороною: МОК забув, з чого починався Олімпійський рух

Український спортсмен-скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов на олімпійський трек у шоломі, де зображені загиблі внаслідок російського вторгнення українські атлети. Його підтримали колеги. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив. Українець не здається, і отримує все більшу  підтримку. І офіційну, і небайдужих людей.

Стверджую, що члени МОК або забули історію виникнення Олімпійських ігор у Греції, або свідомо (що більш вірогідно) політизують це питання.

Справа в тому, що вчені вважають (і це зараз – переважна думка), що Олімпійські ігри виникли з практики проведення змагань на честь загиблих героїв та воїнів. Найвідомішим літературним прикладом є 23-тя пісня «Іліади» Гомера, де Ахілл влаштовує ігри на честь свого полеглого побратима Патрокла.

Грецький воїн міг змагатися на іграх, вшановуючи пам'ять побратимів, оскільки сама традиція античних атлетичних змагань тісно пов'язана з поховальними іграми (funeral games).

Для давньогрецького воїна участь у змаганнях, що імітували бойові навички (біг у повному озброєнні, боротьба, метання списа), була способом продемонструвати силу та мужність, успадковану від побратимів, і тим самим уславити їхню пам'ять.

Хоча Олімпійські ігри офіційно проводилися на честь Зевса, вони зберігали елементи культу героїв. Перемога атлета вважалася «божественним світлом», яке приносило честь не лише самому переможцю, а й його сім'ї, полісу та загиблим товаришам.

Крім загальногрецьких Олімпіад, існували локальні ігри, засновані як вшанування загиблих на війнах. Наприклад, Істмійські та Немейські ігри також мали коріння в поховальних ритуалах.

Згідно з поглядами того часу, змагання були способом відвернути гнів померлих та перетворити енергію скорботи на життєствердну демонстрацію сили громади.

Сподіваюся, що українськи члени МОК, поважні члени МОК з інших країн нагадають колегам про витоки Олімпійського руху.

Україна має також зайняти чітку та тверду офіційну позицію. Інакше на Паралімпійських іграх у березні будемо мати ще складнішу ситуацію.

Принагідно нагадаю, що ізраїльські атлети на кожній Олімпіаді вшановують пам'ять 11 членів своєї делегації, загиблих у теракті 1972 року. З 2016 року це вшанування (хвилина мовчання) стало частиною офіційних заходів МОК.

З боку США також хотілося би отримати солідарну підтримку, бо в них такий же підхід, як і в України – вшанування загиблих олімпійців і паралімпійців (див. посилання на музей Олімпійських і Паралімпійських ігор США, в якому ціла експозиція присвячена загиблим у війнах американцям - олімпійцям та паралімпійцям).

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Владислав Гераскевич олімпійські ігри Олімпіада спорт скелетон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК дискваліфікував Гераскевича
МОК дискваліфікував Гераскевича
Сьогодні, 10:33
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
Вчора, 10:54
МОК не сподобався шолом Гераскевича
МОК карає українців за правду? Гераскевич розкрив деталі скандалу на Олімпіаді (ексклюзив)
10 лютого, 11:57
На двох заключних турнірах перед Олімпіадою фігурист Кирило Марсак встановив для себе нові особисті рекорди
Олімпіада 2026. Анонс виступу українців на 10 лютого
9 лютого, 22:00
Сноубордист Марк Мак-Морріс три Олімпіади поспіль ставав третім у слоупстайлі
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
5 лютого, 17:58
Коцар: Добре, що росіянок не буде на Олімпіаді
Фристайлістка Коцар: Росіянки не отримали олімпійських ліцензій – це дуже тішить
3 лютого, 10:02
З результатом 43.241 секунди Мандзій (по центру) піднявся на вершину п’єдесталу пошани у чоловічих одномісних саня
Мандзій став переможцем етапу Кубка націй з санного спорту
16 сiчня, 14:17
Росія не буде представлена у бобслеї на Олімпіаді в Італії
Російські бобслеїсти втратили можливість потрапити на Олімпіаду-2026
14 сiчня, 12:57
Брат Колесника служить у ЗСУ, а родина щодня перебуває під обстрілами в Харкові
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
12 сiчня, 18:03

Валерій Чалий

Україна повертає Олімпіаді її сенс
Україна повертає Олімпіаді її сенс
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
Хитка конструкція переговорів: що робити Україні?
Трамп як краш-тест світової політики
Трамп як краш-тест світової політики
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Імітація гарантій безпеки. Як нам знову не вляпатися в Будапештський меморандум
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?
Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua