Як закінчити дві війни одразу? Відповідь – на поверхні

Скринька Пандори відкрилася

США запевняють КНР, що не будуть продовжувати далі в Ірані в обмін на тиск Пекіна на Кремль, щоб там скористалися можливістю зупинитися по лінії фронту в Україні.

Кремль, що виглядає дуже слабким і безсилим на тлі атаки на його союзника – режим аятоли, мусить вибирати. І ця опція – реальний шанс. ЄС це очевидно змушений буде прийняти і підтримати та проведе переговори з Ізраїлем.

ОАЕ, Бахрейн, Катар та й інші країни регіону, включно із Саудівською Аравією не будуть вже проти. А деякі, навіть, дуже зрадіють.

Туреччині, Азербайджану, всій Середній Азії нова багатомільйонна хвиля біженців також не потрібна. Україна отримує перемирʼя. Начеб-то з геополітичної точки зору непогано. І всі зберігають обличчя.

І мир повертається. І Дональд Трамп зразу зупинив дві війни, які могли вийти вже на рівень регіональних… От тільки немає впевненості, що великі країни мислять вже тепер такими категоріями. Скринька Пандори вже, на жаль, відчинена…