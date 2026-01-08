Головна Спорт Новини
На війні загинув титулований український спортсмен Володимир Василишин

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Друзі Володимира згадують: він був людиною дії

Володимир Василишин був кандидатом у майстри спорту зі спортивного туризму, чемпіоном України в цій дисципліні

5 січня 2026 року на Запорізькому напрямку загинув Володимир Василишин – український воїн, парамедик, альпініст, рятувальник та спортсмен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Володимир Василишин народився 8 грудня 1992 року в Яремчі.

Він був кандидатом у майстри спорту зі спортивного туризму, чемпіоном України в цій дисципліні, гідом і скайранером.

У його альпіністському доробку – сходження на Казбек, Монблан, Маттерхорн, а мрією було підкорення восьмитисячника – гори Манаслу у Гімалаях.

До останнього Володимир продовжувати поєднувати спорт та службу в силах оборони України. Ще вранці 5 січня 2026 року він зареєструвався для участі в чемпіонаті України зі скі-альпінізму. Це мав бути його перший старт у цій дисципліні. Але вже ввечері стало відомо про його загибель.

Від початку повномасштабного вторгнення Володимир боронив Україну у складі 241 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Служив парамедиком, мав звання сержанта. Йшов у бій з наплічником медика – до поранених, під обстріли, туди, де кожна секунда вирішує, чиє серце битиметься далі.

Про своє рішення йти на війну він написав просто й чесно:«Мабуть, геть не розумно чи божевільно прагнути їхати на війну… Але що робити, якщо твоє майбутнє повністю залежить від неї?»

Його позивний був Веселий. І це не випадковість. Друзі Володимира згадують: він був людиною дії – завжди з посмішкою, з доброю енергією, з умінням підтримати інших, навіть коли самому було важко. Коли він вів групи в горах, можна було бути впевненим: усе буде під контролем, усі дійдуть, усі повернуться.

Володимир Василишин знав, що таке висота, ризик і довіра. І залишив після себе приклад – як бути сильним спортсменом, відважним воїном і справжньою людиною.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

спорт війна туризм смерть

