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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Коли російські загарбники спробують напасти на НАТО?

glavcom.ua
«Російська провокація проти НАТО може відбутися не через вісім, п’ять, три чи навіть два роки, а вже наприкінці 2024 – початку 2025 року»
фото: Depositphotos

Російський режим атакує не тоді, коли вони сильніші, а коли супротивник слабший

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус: «Ми повинні враховувати, що «Владімір Путін може одного дня напасти навіть на країну НАТО. Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років».

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен: «Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує статтю 5 і солідарність НАТО на міцність».

Керівник БНБ Польщі Яцек Севера: «У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії».

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна: «За даними естонського уряду, Росії може знадобитися «три-чотири роки», щоб підготувати «тест для НАТО».

Президент Франції Еммануель Макрон: «Спільний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми повинні підготуватися до нападу Росії», – сказав він.

Німецька розвідка: «Більше не можна виключати», що президент РФ Владімір Путін з 2026 року» нападе принаймні на частину НАТО, зокрема, країни Балтії або Фінляндію».

Висновки:

Перший: від «8-ми років» прийшли лише за кілька місяців до ймовірного російського нападу у 2026 році – значить все це, вибачте, не той аналіз, який враховує всі важливі фактори.

Другий: ці дані змінювалися лише в сторону зменшення термінів можливої російської атаки, відтак – тенденція очевидна.

Третій: тут не враховується, принаймні дві речі, що напад на НАТО може бути і під час позиційної війни з Україною і те, що російський режим атакує не тоді, коли вони сильніші, а коли супротивник слабший.

Тому послухайте уважно:

Російська провокація проти НАТО чи, навіть, очевидна атака на одну з країн НАТО може відбутися не через вісім, п’ять, три чи навіть два роки, а вже наприкінці 2024 – початку 2025 року.

Єдиний спосіб уникнути цього – надати максимальну підтримку Україні прямо зараз!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна НАТО росія

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Валерій Чалий

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