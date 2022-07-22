Коли Україна вступить в ЄС? Віцепрем’єрка розказала, яке завдання поставив Зеленський

Але ухвалення рішення щодо кандидатства в ЄС швидко стало можливим тому, що Україна була до цього готова

Стефанішина сумнівається, що під час війни Україну приєднають до ЄС

Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю «Главкому» розповіла, що президент Володимир Зеленський дав доручення виконати 100% завдань щодо підготовки до членства України в Євросоюзі. Урядовиця наголосила, що шлях до членства в ЄС «іноді важливіший навіть за саме членство».

За словами чиновниці, президент ставить завдання вступу до ЄС конкретно за свого терміну. Однак, як наголосила Стефанішина, наразі невідомо, скільки триватиме війна, яка створює значні труднощі на шляху України до вступу в ЄС.

«Ми не знаємо, скільки буде тривати війна і коли буде скасований воєнний стан. Водночас можу запевнити всіх, що навіть в цих умовах ми виконаємо 100% завдань. Це особисте доручення президента, над яким я працюю фактично з першого дня після отримання статусу кандидата. Шлях до членства в ЄС іноді важливіший навіть за саме членство, тому що це шлях трансформації, шлях до великих інвестицій, доступу до великої кількості фондів», – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка пояснила, що в умовах повномасштабної війни, Україна навряд чи приєднають до ЄС. Водночас вона наголосила, що Україна не повинна припиняти роботу над реформами, які необхідні для того, аби стати членом Євросоюзу.

«Сьогодні історію приєднання України до Євросоюзу ми пишемо разом з ним. Тут немає ніяких прописних істин: коли ми станемо членами ЄС або коли закінчиться війна. Звісно, малоймовірно, що в умовах повномасштабної війни європейські лідери приймуть рішення про приєднання України до ЄС, зокрема, і через моменти, пов’язані з окупованими територіями.

Але ухвалення рішення щодо кандидатства швидко стало можливим тому, що ми були до цього готові. Ми впроваджували структурні реформи, у нас були повністю дієздатні уряд, парламент, ми оперативно ухвалювали всі необхідні рішення, працювали з європейськими лідерами. Тому, як і в будь-якій розвиненій демократії, як тільки буде вікно можливостей для приєднання України до ЄС, – ми маємо бути до цього готові», – зазначила вона.

Стефанішина зазначила, що, поки триває війна, Україна буде ухвалювати законодавство, зміцнювати інституції, буде більше інтегруватись у спільний європейський ринок.

«Поки наша економіка обмежена і ми не можемо гарантувати безпеку на всій території України, важливо, щоб наші компанії могли виходити на європейський ринок. Якщо ми будемо говорити: поки війна – нічого неможливо, то коли таке вікно можливостей буде, а ми будемо до цього не готові, це додасть аргументів скептикам», – сказала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав головні переваги кандидатства України в ЄС.