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Валерій Пекар Бізнесмен

12 завдань України на 2023 рік

glavcom.ua
Підтримка ЗСУ наш найважливіший пріоритет
фото: ЗСУ

Бонусне завдання – не з'їхати з глузду

  1. Всіляко підтримувати ЗСУ для того, щоб вони вийшли на кордони 1991 року.
  2. Підтримувати національно-визвольні рухи пригноблених народів імперії, щоб вони поклали край її існуванню.
  3. Пояснити собі та Заходу (а також і Сходу) неможливість подальшого існування імперії через постійні загрози, що вона створює.
  4. Разом з міжнародною спільнотою запустити незворотні процеси трансформації імперії, щоб вона більше вже ніколи нікому не загрожувала (це і є Перемога).
  5. Разом з міжнародними донорами витиснути з української влади необхідні й обіцяні реформи, щоб не втратити шанс на євроінтеграцію та гроші на відбудову.
  6. Добитися максимальної економічної свободи для перезапуску економіки.
  7. Запустити відбудову на принципах Лугано: партнерство, фокус на реформи, прозорість та підзвітність, демократична участь та децентралізація, включення бізнесу та громадянського суспільства, гендерна рівність та інклюзивність, сталість.
  8. Створити психологічні, духовні, інституційні основи для повернення всіх, хто виїхав, і почати створювати матеріальні основи.
  9. Скористатися потужністю бренда країни для залучення інвестицій, розвитку експорту та отримання позицій на міжнародній арені.
  10. Збільшувати число міжнародних союзників на всіх континентах.
  11. Домогтися негайного відновлення всіх демократичних процедур та процесів після завершення військових дій.
  12. Запровадити перехідне урядування на територіях, що були окуповані з 2014.

Можна продовжувати, але це вже забагато. Тому додам ще один пункт:

Бонус. Не з'їхати з глузду, підтримувати одне одного та гуртувати сили, щоб виконати всі ці пункти.

P.S. Пишуть про вступ в НАТО та переформатування ООН. Мені ці завдання видаються досить великими для 2023 року, скоріше за все, це вже 2024. Викинути Росію з ООН – важливе завдання, входить в пункт 4.

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Джерело
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Теги: децентралізація гроші гривня перемога ООН НАТО Україна

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