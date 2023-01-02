12 завдань України на 2023 рік
Бонусне завдання – не з'їхати з глузду
- Всіляко підтримувати ЗСУ для того, щоб вони вийшли на кордони 1991 року.
- Підтримувати національно-визвольні рухи пригноблених народів імперії, щоб вони поклали край її існуванню.
- Пояснити собі та Заходу (а також і Сходу) неможливість подальшого існування імперії через постійні загрози, що вона створює.
- Разом з міжнародною спільнотою запустити незворотні процеси трансформації імперії, щоб вона більше вже ніколи нікому не загрожувала (це і є Перемога).
- Разом з міжнародними донорами витиснути з української влади необхідні й обіцяні реформи, щоб не втратити шанс на євроінтеграцію та гроші на відбудову.
- Добитися максимальної економічної свободи для перезапуску економіки.
- Запустити відбудову на принципах Лугано: партнерство, фокус на реформи, прозорість та підзвітність, демократична участь та децентралізація, включення бізнесу та громадянського суспільства, гендерна рівність та інклюзивність, сталість.
- Створити психологічні, духовні, інституційні основи для повернення всіх, хто виїхав, і почати створювати матеріальні основи.
- Скористатися потужністю бренда країни для залучення інвестицій, розвитку експорту та отримання позицій на міжнародній арені.
- Збільшувати число міжнародних союзників на всіх континентах.
- Домогтися негайного відновлення всіх демократичних процедур та процесів після завершення військових дій.
- Запровадити перехідне урядування на територіях, що були окуповані з 2014.
Можна продовжувати, але це вже забагато. Тому додам ще один пункт:
Бонус. Не з'їхати з глузду, підтримувати одне одного та гуртувати сили, щоб виконати всі ці пункти.
P.S. Пишуть про вступ в НАТО та переформатування ООН. Мені ці завдання видаються досить великими для 2023 року, скоріше за все, це вже 2024. Викинути Росію з ООН – важливе завдання, входить в пункт 4.
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