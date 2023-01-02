Генштаб повідомив, де ворог зазнав найбільших втрат у перший день 2023 року

За добу ЗСУ знищили ще 720 окупантів

У перший день 2023 року українські захисники знищили ще 720 окупантів та збили 44 дрони ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 107 тис. своїх військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника на 2 січня орієнтовно склали:

особового складу – близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,

танків – 3031 (+0) од.

бойових броньованих машин – 6093 (+9) од.,

артилерійських систем – 2027 (+6) од.,

РСЗВ – 423 (+0) од.

засоби ППО – 213 (+0) од.,

літаків – 283 (+0) од.,

вертольотів – 260 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од.,

спеціальна техніка – 181 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.