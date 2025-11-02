Головна Країна Культура
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Держава замовила патріотичне кіно про війну в олігархів Пінчука і Коломойського
У одній із стрічок, що має виготовити канал «1+1», покажуть анексію Криму
фото з відкритих джерел

Компанії бізнесменів отримали бюджетне фінансування за результатами мистецького конкурсу

Держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» уклало низку договорів на зйомку документально-патріотичних стрічок із компаніями з орбіт олігархів Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Як козаки на Курщину ходили». Хто отримав державне фінансування на документальне кіно».

Дві документальні кінострічки «Недитяча війна» (3,12 млн грн) і «Хронологія АТО. Реальна історія» (957 тис. грн) зробить телеканал «1+1» і його продакшн. Перша  – розповідатиме про групу українських психологів-волонтерів, які вже понад три роки працюють із дітьми, що зазнали найтяжчих психологічних травм внаслідок війни. У фільмі має бути висвітлено роботу реабілітаційних таборів за програмою «Захищені любов’ю», де діти протягом 21 дня отримують цілодобову психологічну підтримку: індивідуальні та групові терапії, роботу з батьками й опікунами для закріплення результатів та уникнення повторної травматизації.

Інша робота «плюсів» має на меті відтворити події російсько-української війни – від весни 2014 року до початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема, покажуть анексію Криму, перші бої на Донбасі, становлення добровольчих батальйонів, Іловайську та Дебальцівську трагедії, укладення та порушення Мінських угод, а також процес поступової трансформації та зміцнення Збройних сил України. За задумом авторів, фільм повинен поєднувати документальні хроніки, закадровий виклад та інтерв'ю з експертами: істориками, військовими керівниками та ветеранами.

Канал «1+1» через офшорні компанії, за відомостями аналітичної системи YouControl,  контролюється групою братів Григорія та Ігоря Суркісів. Нагадаємо, що у 2019 році Григорій Суркіс був обраний до Верховної Ради від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Крім того, у жовтні 2023 року бізнесмен Ігор Коломойський, який отримав статус підозрюваного і загримів у СІЗО, передав своїх 24,8% акцій «плюсів» в управління трудовому колективу.

Ще один великий гравець, олігарх Віктор Пінчук через свою компанію «Прокіно» одержав бюджетне замовлення на 4,01 млн грн. За ці кошти фірма зніме документальний фільм «Залізти під шкіру», присвячений стійкості українців в умовах протистояння з ворогом під час російсько-української війни та формуванню української національної й громадянської ідентичності.

Додамо, що у жовтні Міністерство культури та стратегічних комунікацій затвердило черговий пул переможців мистецького конкурсу на зйомки документальних фільмів. Держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» уклало з ними договори. Цього разу загальний кошторис видатків склав 26,59 млн грн.

Як відомо, протягом цього року держава щедро виділяє кошти на створення військово-патріотичних фільмів. Наприклад, у липні-вересні держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» підписало 43 договори на виробництво відеоінформаційної продукції про українських військових на загальну суму 144,80 млн грн.

Крім того, у попередні роки бюджетними коштами для створення фільмів оперувало Державне агентство України з питань кіно. Зокрема, у 2022 році сума підписаних контрактів склала 191,44 млн грн, а у 2024-му – 497,5 млн грн.

Теги: Міністерство культури фільм Віктор Пінчук фінансування війна історія Григорій Суркіс Ігор Коломойський

