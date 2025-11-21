Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні
фото: Офіс президента

Зеленський: «З таким сусідом, як Росія, захист незалежності – надзвичайно складне завдання»

У День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості. З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, – надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе», – написав президент.

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні фото 1
Президент та перша леді вшанували памʼять Героїв Небесної Сотні
Президент та перша леді вшанували памʼять Героїв Небесної Сотні
фото: Офіс президента

21 листопада 2025 року Україна відзначає День гідності та свободи – державне свято, запроваджене на честь двох ключових подій новітньої історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. Цей день символізує вибір українців жити у вільній, демократичній державі, де права людини, повага до гідності та верховенство права є базовими цінностями.

День гідності та свободи сьогодні має особливе значення – в умовах російської агресії українці продовжують боротися за незалежність і ті цінності, заради яких виходили на Майдан. Більше про історію свята та способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні.

Читайте також:

Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Володимир Зеленський Олена Зеленська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стів Віткофф і Кіт Келлог
План Віткоффа. Без паніки
Вчора, 13:38
Володимир Зеленський подякував Норвергії за допомогу та підтримку українців
Зеленський розповів про результати візиту до Норвергії
22 жовтня, 14:46
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
Китай не зацікавлений у перемозі України над РФ – Зеленський
23 жовтня, 18:08
Робота триватиме не лише на політичному рівні з державами та лідерами, але й безпосередньо з виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет до них
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено
2 листопада, 19:51
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
Операція «Мідас», Україна скликає Раду МАГАТЕ. Головне за 10 листопада
10 листопада, 21:11
Востаннє глава держави зустрічався з парламентарями у вересні
Зеленський анонсував зустріч із керівництвом Ради й фракцією «Слуга народу»
18 листопада, 09:49
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15
7 листопада відбудеться зустріч Орбана та Трампа
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
7 листопада, 16:45
Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн
У Парижі відбувся українсько-французький форум з питань спільного виробництва БпЛА
17 листопада, 18:41

Політика

Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Дружина Чернишова місяць не з'являється на роботі: деталі
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Відбір кандидата на посаду голови АРМА стартував
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Оприлюднено ексклюзивні фото секретного маєтку, де жив ексміністр Герман Галущенко
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua