Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Зеленський: «З таким сусідом, як Росія, захист незалежності – надзвичайно складне завдання»

У День гідності та свободи президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Вони встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості. З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, – надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти. І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе», – написав президент.

Президент та перша леді вшанували памʼять Героїв Небесної Сотні фото: Офіс президента

21 листопада 2025 року Україна відзначає День гідності та свободи – державне свято, запроваджене на честь двох ключових подій новітньої історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. Цей день символізує вибір українців жити у вільній, демократичній державі, де права людини, повага до гідності та верховенство права є базовими цінностями.

День гідності та свободи сьогодні має особливе значення – в умовах російської агресії українці продовжують боротися за незалежність і ті цінності, заради яких виходили на Майдан. Більше про історію свята та способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні.