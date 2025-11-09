Головна Київ Новини
search button user button menu button

65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття
Київ став першим містом у тодішній Російській імперії, де запустили лінію електричного трамвая, але будівництво метро сильно відставало
фото з відкритих джерел

Проєктом метро цікавився Скоропадський, а будувати його мали американці

Київський метрополітен цього року відзначає 65-ту річницю відкриття першої черги (у 1960 році). Історики Кость Козлов та Михайло Кальницький розкрили невідомі сторінки з історії підземки та розповіли, як реалізація проєкту загальмувалася на пів століття через консерватизм міської влади та політичні репресії. З ілюстративним матеріалом допомогла дослідниця та головна редакторка видавництва «Варто» Олена Насирова. Про це повідомляє «Главком» у матеріалі «65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро».

У 1916 році американські інвестори запропонували київській владі побудувати метро. «Але міська дума була дуже консервативною. Свого часу вона відхиляла трамвайні проєкти, знаходячи цілу купу дрібних причин, щоб відмовити», – каже Кость Козлов. Так

Міська дума захотіла управляти капіталом, який мав бути витрачений на будівництво. Але американці наполягали на концесії, тобто на праві вкласти кошти у проєкт, а надалі самостійно його експлуатувати і отримувати прибуток. «Тож все це завершилося розмовами, тим паче, що потім настав 1917 рік, і стало вже не до метро», – додає Михайло Кальницький.

«Втім, – каже Кальницький, – у 1918 році розмови на тему «а давайте зробимо в Києві метро» відновили». Тоді біля українського керма стояв гетьман Павло Скоропадський, який зацікавився такою ідеєю. За словами Костя Козлова, Скоропадський хотів зробити центром Києва Звіринець – давню історичну місцину.

У 1930-х роках, вже за радянської влади, існували «наполеонівські» плани прокласти у Києві 50 км метро.

Будівництво наземного вестибюля станції Арсенальна. 1959 рік
Будівництво наземного вестибюля станції Арсенальна. 1959 рік
фото з архіву Олени Насирової

Цієї довжини київський метрополітен досягнув лише у 2000 році. Реалізації цих планів завадили політичні обставини: «Почався 1937 рік, і практично все республіканське керівництво було розстріляно», — нагадує Михайло Кальницький. Це зупинило не лише проєкт метро, але й багато інших.

Фотокореспонденти в очікуванні першого поїзда
Фотокореспонденти в очікуванні першого поїзда
Фото з архіву Олени Насирової

Історики також спростували легенду про «сталінське» метро: кесон на Оболоні, збудований у передвоєнний час, мав на меті прокладку захищених колій для пересування військового вантажу, а не підземку.

Лише після Другої світової війни, у 1945 році, було затверджено проєкт трьох ліній та 22 станцій, але через брак фінансів та повоєнну розбудову міста, проєкт втілювався повільно.

«Згадайте, у якому стані Київ залишили німецькі окупанти», – коментує Кальницький. Крім того, додає він, на 1950-1960-ті роки припав період активної розбудови Києва, що відтягувало на себе значний ресурс. Будівництво підземки розпочалося зі Святошино-Броварської лінії, і це був найважчий етап – враховуючи рельєф і геологію тієї ділянки, де відкривали перші станції. Зрештою, у 1960-му запустили перші п’ять – «Дніпро», «Арсенальна», «Хрещатик», «Університет» і «Вокзальна». При цьому «Арсенальна» виявилася найглибшою в світі станцією підземки, а її внутрішній вестибюль споруджували на поверхні й опускали під землю чотири місяці.

На початку використовували примітивні методи – робітники подавали землю на поверхню відрами. Лише у 1957 році був запущений механізований щит, який збільшив швидкість прохідницьких робіт у десять разів.

На будівництві
На будівництві
фото: пресслужба київського метрополітену

«Кияни з нетерпінням чекали, коли ж відкриють метро. Це зараз ми стурбовані тим, що Київ задихається через погано розвинену мережу громадського транспорту, і саме в цьому контексті сприймаємо потребу у метро. А тоді на метро дивилися як на атракціон, на можливість покататися на потязі під землею. Крім того, ставало прикро, що у Москві та Ленінграді метрополітен вже був, а Київ лишався позаду», – розповідає Олена Насирова.

Історики зазначають, що відкриття метро кияни сприймали не лише як необхідний транспорт, але й як «атракціон». Поет Павло Тичина, який на той момент був головою Верховної Ради УРСР, виступав головним «СММником» метрополітену та фотографувався на будівництві з відбійним молотком.

Павло Тичина з відбійним молотком
Павло Тичина з відбійним молотком
фото з архіву Олени Насирової

А Кальницький пригадує інший знімок – на ньому поет тримає цеглину. Інші письменники та діячі культури також брали участь у роботах з прокладаннях підземки. Або, принаймні, фотографувалися там.

Нагадаємо, метрополітен урочисто відкрили 6 листопада, але перший тиждень підземка возила пасажирів безкоштовно – як екскурсантів. Досить скоро розвага перетворилася на щоденну потребу, і зараз ми, кияни та гості столиці, вже не уявляємо свого життя без метро. 

Читайте також:

Теги: метро Київ історія кияни столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла 5 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 5 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
4 листопада, 21:28
У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації
Смерть мобілізованого киянина: опубліковано висновок судово-медичної експертизи
29 жовтня, 10:10
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
28 жовтня, 20:02
Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
25 жовтня, 07:48
У Києві пролунали вибухи
Росія атакувала Київ балістикою, виникли пожежі, є постраждалі (оновлено)
25 жовтня, 05:30
Бізнес-центр «Доміно» попрапив під обстріл вже вдруге
Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)
23 жовтня, 08:46
Користувачі соцмереж повідомляли, що через начебто відключення світла утворилися великі скупчення людей
У Києві зникло світло на деяких станціях метро? КМДА зробила заяву
14 жовтня, 19:08
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 жовтня
10 жовтня, 15:30
У разі відсутності мобільного зв’язку, з правоохоронцями можна зв’язатися через мобільні додатки
У Києві збільшено кількість нарядів поліції
10 жовтня, 12:04

Новини

65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття
65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття
У школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону
У школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: відновлено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
У Києві зупинився рух електротранспорту через відсутність напруги
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Сьогодні, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Вчора, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Вчора, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua