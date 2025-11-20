Уряд підвищив виплати родинам Героїв Небесної Сотні

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні

Щомісячна доплата зросте майже вдвічі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, передає «Главком».

Згідно з постановою, з 1 грудня 2025 року розмір щомісячної доплати у разі втрати годувальника становитиме 12 971 гривню. У випадку, якщо в родині є двоє або більше непрацездатних утриманців, сума буде розподілена порівну між ними.

До цього моменту розмір таких виплат, встановлений ще у 2014 році, складав 5 тис. грн, 6 500 або 8 тис. грн – залежно від кількості членів родини.

«Герої Небесної Сотні стояли за свободу України на Майдані без зброї в руках. Вони боролися за ті самі цінності, за які наші воїни сьогодні стоять на полі бою. Саме тому держава сьогодні зобов’язана забезпечити справедливість та гідну підтримку для їхніх родин», – наголосив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Також відтепер доплата буде нараховуватись не лише до пенсій у зв’язку з втратою годувальника, а й до пенсій за віком або по інвалідності, якщо вони призначені відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Станом на листопад 2025 року пенсії у зв’язку з втратою годувальника отримують 92 особи з родин 76 Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про щодо виплати 15 млн гривень родичам добровольців, які загинули під час захисту України.