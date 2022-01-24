Паніка – це зброя для ворога. Як цього уникнути?

Збереження навіть одного життя варте великих зусиль

Чимало коментаторів пишуть, що не треба укладати та публікувати інструкції, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Адже внаслідок цього, пишуть вони, спричиниться паніка, полиці в магазинах спорожніють, а ціни підвищаться.

По-перше, паніка може спричинитися і без інструкцій – наприклад, внаслідок суперечливих заяв представників влади або ж внаслідок дуже вдалих ворожих інформаційних спецоперацій (вони це вміють, і паніка є їхньою зброєю).

Але без інструкцій паніка буде більшою: є різниця, чи лише один з тисячі знає, що робити у надзвичайних ситуаціях, чи один зі ста. Антипаніка заразна так само, як і паніка: коли неподалік є принаймні одна спокійна людина, яка здатна пояснити, що робити, паніка здатна зменшитися до прийнятних розмірів.

По-друге, якщо полиці спорожніють, а ціни підвищаться, то станеться це не через паніку, а через недолугу економічну політику, яка полягає у підвищенні податків під час кризи, постійній зміні правил гри, запровадженні державного регулювання цін, розширенні прав податківців та скороченні прав підприємців, посиленні олігархічної системи привілеїв через різноманітні непрозорі тендери, «локалізацію», субсидії, загальмовану приватизацію, нереформований антимонопольний комітет тощо.

По-третє, збереження навіть одного життя варте великих зусиль.

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Джерело: блог Валерія Пекаря

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