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    Думки вголос

    Росія має вдосталь «сценаріїв війни», аби нагнітати істерію в Україні та світі

    Бійцям на передовій не звикати до постійних чуток про широкомасштабний напад - Росія має вдосталь «сценаріїв війни», аби нагнітати істерію в Україні та світі
    Бійцям на передовій не звикати до постійних чуток про широкомасштабний напад
    фото: mil.gov.ua

    Путін може найближчі півтора року бути головним інформаційним приводом

    Мовою оригіналу

    Люди просто не хотят слушать, что говорят.

    Вот Нуланд сказала: у нас есть 18 сценариев агрессивных действий Кремля против Украины.

    Все так «ха-хаха»! Типа чушь какая. «Ну, двенадцать, ну пятнадцать – ну еще туда-сюда, а уж целых 18 – это просто ерунда».

    Между тем, вчера опубликовали «второй из 18» (типа заговор беглых членов украинского правительства с лидером типа «мураев»). Все почему-то сосредотачиваются на ничтожности «мураева».

    Но ведь это все полные пустяки, по сравнению с самим масштабным замыслом: в рамках дискурсивной войны с разных платформ методично, раз в месяц будет запускаться глобальное обсуждение следующего из 18-ти сценариев «агрессии». Это будет продолжаться 18 месяцев! И это все на первых полосах и «breaking news» в глобальных новостных концернах и по-английски, т.е. на весь мир. Полтора года Путин будет «агрессором» в разных формах, видах и ракурсах.

    Поэтому – что «мураев», когда еще даже не дошло до восьмого сценария (с использованием лаборатории ядов ФСБ против Украины). А Кремль уже так нагрешил в прошлом, что глобальная публика морально готова к «ужасным планам Кремля», сильно убеждать никого не придется.

    А купировать весь этот поток Кремль не может, у него инструментов для этого нет.

    Короче, пока два огласили: 1) прямое вторжение, 2) «заговор».

    «Оставайтесь с нами, не переключайтесь!».

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    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ війна Путін
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    Росія має вдосталь «сценаріїв війни», аби нагнітати істерію в Україні та світі