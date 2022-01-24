Росія має вдосталь «сценаріїв війни», аби нагнітати істерію в Україні та світі

Бійцям на передовій не звикати до постійних чуток про широкомасштабний напад

Путін може найближчі півтора року бути головним інформаційним приводом

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Люди просто не хотят слушать, что говорят.

Вот Нуланд сказала: у нас есть 18 сценариев агрессивных действий Кремля против Украины.

Все так «ха-хаха»! Типа чушь какая. «Ну, двенадцать, ну пятнадцать – ну еще туда-сюда, а уж целых 18 – это просто ерунда».

Между тем, вчера опубликовали «второй из 18» (типа заговор беглых членов украинского правительства с лидером типа «мураев»). Все почему-то сосредотачиваются на ничтожности «мураева».

Но ведь это все полные пустяки, по сравнению с самим масштабным замыслом: в рамках дискурсивной войны с разных платформ методично, раз в месяц будет запускаться глобальное обсуждение следующего из 18-ти сценариев «агрессии». Это будет продолжаться 18 месяцев! И это все на первых полосах и «breaking news» в глобальных новостных концернах и по-английски, т.е. на весь мир. Полтора года Путин будет «агрессором» в разных формах, видах и ракурсах.

Поэтому – что «мураев», когда еще даже не дошло до восьмого сценария (с использованием лаборатории ядов ФСБ против Украины). А Кремль уже так нагрешил в прошлом, что глобальная публика морально готова к «ужасным планам Кремля», сильно убеждать никого не придется.

А купировать весь этот поток Кремль не может, у него инструментов для этого нет.

Короче, пока два огласили: 1) прямое вторжение, 2) «заговор».

«Оставайтесь с нами, не переключайтесь!».

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Джерело: блог Олександра Морозова

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