Влада планує «розкуркулити багатеньких». Думаєте, це будете не ви?
Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками...
Всі, хто радіє гетманцевим планам «розкуркулити багатеньких», чомусь певні, що розкуркулювати будуть когось іншого, а не їх самих. Адже вони самі люди бідні, майна не нажили, грошей не мають. Розкуркулювати будуть олігархів, на кшталт Зінки, що тримає пивний кіоск на розі.
Селяни у 1920-і також так думали, коли їм говорили про розкуркулювання. Але потім у 1930-і гинули мільйонами.
Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками.
Не думайте, що ви будете вертухаями, а не зеками.
Не думайте, що ви будете розкуркулювачами, а не розкуркуленими.
Не думайте, що ви будете суддями, а не підсудними.
Можливо, тоді вдасться відвернути Руїну.
Джерело: блог Валерія Пекаря