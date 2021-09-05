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    Думки вголос

    Влада планує «розкуркулити багатеньких». Думаєте, це будете не ви?

    1 вересня 2021 року в Україні стартувала податкова амністія - Влада планує «розкуркулити багатеньких». Думаєте, це будете не ви?
    1 вересня 2021 року в Україні стартувала податкова амністія
    фото з відкритих джерел

    Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками...

    Всі, хто радіє гетманцевим планам «розкуркулити багатеньких», чомусь певні, що розкуркулювати будуть когось іншого, а не їх самих. Адже вони самі люди бідні, майна не нажили, грошей не мають. Розкуркулювати будуть олігархів, на кшталт Зінки, що тримає пивний кіоск на розі.

    Селяни у 1920-і також так думали, коли їм говорили про розкуркулювання. Але потім у 1930-і гинули мільйонами.

    Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками.

    Не думайте, що ви будете вертухаями, а не зеками.

    Не думайте, що ви будете розкуркулювачами, а не розкуркуленими.

    Не думайте, що ви будете суддями, а не підсудними.

    Можливо, тоді вдасться відвернути Руїну.

    Джерело: блог Валерія Пекаря

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: податки бізнес олігархи влада населення
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    Влада планує «розкуркулити багатеньких». Думаєте, це будете не ви?