Влада планує «розкуркулити багатеньких». Думаєте, це будете не ви?

Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками...

Всі, хто радіє гетманцевим планам «розкуркулити багатеньких», чомусь певні, що розкуркулювати будуть когось іншого, а не їх самих. Адже вони самі люди бідні, майна не нажили, грошей не мають. Розкуркулювати будуть олігархів, на кшталт Зінки, що тримає пивний кіоск на розі.

Селяни у 1920-і також так думали, коли їм говорили про розкуркулювання. Але потім у 1930-і гинули мільйонами.

Не думайте, що ви будете панами, а не кріпаками.

Не думайте, що ви будете вертухаями, а не зеками.

Не думайте, що ви будете розкуркулювачами, а не розкуркуленими.

Не думайте, що ви будете суддями, а не підсудними.

Можливо, тоді вдасться відвернути Руїну.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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