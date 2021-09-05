Десять найголовніших новин тижня

Увага українців та світової спільноти цього тижня була прикута до зустрічі Зеленського і Байдена

«Главком» зібрав найважливіші новини за останніх сім днів

Візит президента Володимира Зеленського до США, «Дельта» в Україні, рекордний урожай та виступ спортсменів на Паралімпіаді. Детальніше про це та інше читайте в тижневому огляді новин від «Главкома».

Податкова амністія: Мінфін оприлюднив інструкцію з подачі декларації

Із 1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів. Також Мінфін готує законопроєкт для перевірки рівня доходу громадян. Крім того, Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються.

Зеленський зустрівся з Байденом

Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з американським колегою Джозефом Байденом. Він назвав зустріч з з Байденом «чоловічою розмовою».

Президент України зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит до України. Зі свого боку Байден пообіцяв ввести санкціії проти «Північного потоку – 2» у разі виникнення небезпечної ситуації для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану. У той же час речник президента Росії заявив, що Україна і США «дружать проти Росії» і нагадав, що РФ «не подобаються» прагнення України вступити в НАТО.

Врятовані афганці розхвалюють українських солдатів у західних ЗМІ

Україна знову опинилася на перших шпальтах західної преси через героїзм наших військових. Так, друга за популярністю канадська щоденна газета The Globe and Mail описала, як український спецназ організував евакуацію афганських перекладачів, які працювали з канадійцями.

Нагадаємо, у найважчу в Кабулі ніч з 15 на 16 серпня Україна змогла евакуювати літак зі своїми та іноземними громадянами у час, коли майже ніхто не міг звідти вирватися з аеропорту.

«Талібан» назвав свого головного партнера

Радикальний рух «Талібан» вважає Китай своїм головним іноземним партнером. Про це розповів представник організації Забіулла Муджахід. Представник «Талібану» також позитивно відгукнувся про економічний проєкт Китаю «Один пояс, один шлях», зазначивши, що таким чином Пекін відроджує «древній Шовковий шлях». Раніше таліби пообіцяли США підтримувати добрі дипломатичні відносини. До слова, за інформацією Daily Mail після 20 років вигнання в Афганістан повернувся помічник ліквідованого терориста №1 Усами бен Ладена.

Україна зібрала рекордний урожай зерна

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України. У той же час уряд вважає встановити рекорд помогла розширена програма державної підтримки агросектору. Лідером із намолоту зерна є Одещина із показником понад 4,1 млн тонн. 3 млн тонн зерна кожна намолотили в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях, повідомив очільник Мінагропродовольства Роман Лещенко.

У Києві горів костелі Святого Миколая: постраждалих немає, пошкоджене оздоблення

У Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая. Пожежу в історичній релігійній будівлі ліквідували, але вогонь встиг наробити значної шкоди.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі. Він також повідомляв, що був пошкоджений орган.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що попередньо, причиною загоряння було коротке замикання саме в органі.





«Дельта» в Україні: у якій області зафіксували найбільше випадків

Станом на кінець серпня в Україні було 855 офіційно підтверджених випадків штаму коронавірусу «Дельта». Більша частина випадків була виявлена за допомогою ПЛР-тестів.

У МОЗ назвали області, де хворих на штам «Дельта» найбільше:

Чернівецька – 68,

Одеська – 61,

Рівненська – 60,

Івано-Франківська – 58,

Тернопільська – 52.

Далі йдуть: Волинська, Київська та Донецька – по 47 випадків, Харківська – 45, Вінницька та Луганська – по 43, Житомирська та Хмельницька – по 39, Закарпатська – 37, Полтавська – 31, Чернігівська – 25, Львівська – 24, Черкаська – 20, Кіровоградська – 18 Києві – 20, Запорізька – 11, Сумська – 10, Миколаївська – 4, Дніпропетровська – 3, Херсонська – 2.

Рекордні продажі автомобілів. Найпопулярніші – Renault

В Україні оживає попит на нові автомобілі. В серпні українці купили з салону 8,5 тисяч машин. Це рекордний показник за останні вісім років. Тобто, після початку російської агресії настільки вдалого серпня у українських дилерів ще не було.

Тим часом британські експерти з Scrap Car Comparcion провели дослідження, у якому стверджують, що Україна – одна з найгірших країн світу для володіння авто.

В Україну прибувають паломники-хасиди

В аеропорту «Бориспіль» понад 120 правоохоронців забезпечують охорону публічної безпеки та порядку під час прильоту паломників-хасидів на територію України. Поліцейські проводять комплекс безпекових заходів аби ізраїльтяни та громадяни інших іноземних держав відсвяткували юдейський Новий рік у безпеці. У той же час міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю вважає, що ситуація з поїздками до Умані залишається дуже тривожною. Як відомо, через побоювання, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження, хасиди почали з’їжджатись до Умані за місяць до Рош га-Шану.

Україна завершила виступи на Паралімпіаді. Медальний залік

Збірна України посіла шосте місце в медальному заліку на Паралімпіаді в Токіо. В останній день змагань наші параатлети змагалися в стрільбі, але там медалей не вибороли.

Загалом наша команда виборола 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Вона посіла п'яте місце за кількістю нагород та шосте у медальному заліку.

В порівнянні з Ріо-2016, результат у Токіо дещо гірший. В Бразилії в скарбничці українців було 117 нагород, з яких 41 золота.