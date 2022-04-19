Американський генерал розповів про величезні втрати РФ у війні проти України

Росія за півтора місяці війни втратила приблизно 80 із 160 батальйонно-тактичних груп, підготовлених до вторгнення в Україну

Російські збройні сили втратили половину батальйонно-тактичних груп (БТГр), які були підготовлені до нападу на Україну

Росія зазнала серйозних втрат протягом війни в Україні. Про це бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфера при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, який спеціалізується на російсько-українській війні, заявив у інтерв’ю ТСН.

За словами Раяна, Росія підготувала для нападу на Україну, який розпочався 24 лютого, орієнтовно 160 БТГр.

З них активну участь у вторгенні взяли 120-130 батальйонно-тактичних груп. Із цієї кількості, підрахував американський бригадний генерал, «після того, як підрозділи почали відходити від Києва, росіяни мали приблизно 70-80 БТГр».

Таким чином РФ втратила половину запланованого на напад людського ресурсу. «І найголовніше, що у них, здається, немає контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати», – упевнений Раян. Тож, за словами експерта, час грає проти путінської армії.

Крім сухопутних втрат, Кевін Раян оцінив знищення ракетного крейсера «Москва». «Втрата "Москви", ймовірно, становить близько 10% військово-морської бойової потужності Росії в Чорному морі. […] Це був координаційний корабель і вузол зв'язку, яким вони прикривали або могли б прикривати, наприклад, висадку десанту в Одесі. Цієї можливості більше немає», – пояснив бригадний генерал.

Втрата «Москви» є стратегічно важливою з точки зору бажання Росії захопити якомога більше території на півдні України. Без цього флагманського корабля РФ втрачає можливість контролювати Чорне море і впливати на хід бойових дій на суші.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 19 квітня ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.