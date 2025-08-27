Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Головні фактори, які впливають на всю геополітичну гру Росії сьогодні

Переговори США-Росія, схоже активно тривають в кулуарному режимі. Але ці переговори вже не визначають периметри закінчення війни.

В The Telegraph вийшла стаття про те, що в ході війни в Росії утворився середній клас, який не хоче закінчення війни. І це чи не головна причина продовження бойових дій. Багато українських ЗМі розтиражувало цю, ну майже,  нісенітницю.

В книзі «Постпутін. Росія з якою нам доведеться жити наступні 50 років» (лінк в коментарях) я разом з Віталієм Пировичем спробували порахувати бенефіціарів цієї війни. І їх не так багато, як це може здатися на перший погляд – приблизно 10% від загальної кількості  населення РФ. Але це, по-перше, не зовсім середній клас, а, по-друге, ми можемо лише здогадуватися, яка частина з них прагне продовження війни за будь-яку ціну (я припускаю, що далеко не 100%, а, як максимум, 70-75%).

Причини по яким Путін не хоче завершення війни криються зовсім в іншому. Які це причини?

  1. Він не досягнув жодної із цілей 2022 року (Росія не стала і не стане третім полюсом світу; Росія не здобула і , схоже, втратила можливості мати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі; Завдяки війні вже не вдасться зупинити десловʼянизацію РФ)
  2. Путін опирається на 25% ура-патріотів, які хочуть продовження війни до знищення України (це цифри із нашого (та Нью-імідж груп дослідження). Путін не розуміє як йому закінчити війну і не перетворити цю проактивну меншість на своїх противників.
  3. В Росії іде масштабна націоналізація (перерозподіл власності) в інтересах перш за все 6 сімей (патрушеви, Чемезов, Кірієнко, Ротенберги, Ковальчуки, Сєчін), хоча «осколками» користується велика кількість силовиків вищої ланки. Зупинка війни може змінити правила гри цього етапу накопичення багатств, а відтак і підготовки до транзиту влади. Оточення Путіна буде ще певний період часу противитися закінченню війни.
  4. Ми вступили в новий етап переговорів, де основними переговорниками є Китай та США ( в межах цих переговорів, існує вірогідність, що відбудуться переговори по Україні). Путін хоче зіграти в посередника на цих переговорах (спойлер йому не вдасться, бо він не потрібен, як посередник). Але він спробує роз торгувати дві речі: скорочення ядерної зброї (це Трамп може продати , як перемогу і це , теоретично, може сподобатися Сі) та участь в розробці північного морського шляху і розробці арктичного шельфу одночасно КНР та США.

Як на мене, це головні фактори, які впливають на всю геополітичну гру Росії сьогодні.

Економічна логіка плюс ядерка – це те, що подобається Трампу, але його ціль  – це вдалі переговорів з КНР,  які тільки стартують. Логіка КНР – в межах цих переговорів офіційно отримати статус другого полюсу світу і домовитися про торгове співіснування в найближчі 10-15 років, яке передбачає розвал системи СОТ (це те на чому наполягатиме Трамп).  І, звичайно, Китай та США будуть домовлятися про такі правила гри, де не буде прямого воєнного зіткнення між ними (ширше про логіку цих переговорів спробую написати на днях).

Наша базова проблема (на всіх рівнях, включно з експертним) – небажання усвідомити зміни, які вже відбуваються на наших очах. А відтак нам потрібно змінювати переговорну стратегію. Нова переговорна логіка це не лише поява ще одного  ключового переговорника. Це також новий забіг, як мінімум на 5 тисяч метрів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай путін переговори США Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24-річний Роман Смолянюк служив у підрозділі Національної гвардії
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
23 серпня, 19:50
Держдепартамент готовий заплатити до $50 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати Мадуро
Трамп хоче «голову» Мадуро? США відправили військову ескадру до Венесуели
19 серпня, 16:22
Європейські політики ведуть перемовини із Зеленським та Трампом
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео
18 серпня, 22:04
Риндовський є заслуженим майстром спорту України з самбо
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
14 серпня, 17:17
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
13 серпня, 20:15
Що може чекати Україну після заморозки війни
Чим може закінчиться заморозка війни для України
12 серпня, 21:23
Дмітрієв каже, що церква на Алясці має російське коріння
Посланець Путіна знайшов російську церкву на Алясці, де пройде саміт лідерів
11 серпня, 03:41
Додатковий тиск на ринок Росії чинить уповільнення економіки Китаю
Росія готується до шокової ціни на нафту – розвідка
10 серпня, 14:15
РФ вдарила по Харкову: серед постраждалих – немовля (оновлено)
РФ вдарила по Харкову: серед постраждалих – немовля (оновлено)
1 серпня, 21:41

Вадим Денисенко

Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Коли Путін зустрінеться з Зеленським? І при чому тут Китай
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
36K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
21K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
5856
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
2627
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua