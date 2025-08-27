Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?

Головні фактори, які впливають на всю геополітичну гру Росії сьогодні

Переговори США-Росія, схоже активно тривають в кулуарному режимі. Але ці переговори вже не визначають периметри закінчення війни.

В The Telegraph вийшла стаття про те, що в ході війни в Росії утворився середній клас, який не хоче закінчення війни. І це чи не головна причина продовження бойових дій. Багато українських ЗМі розтиражувало цю, ну майже, нісенітницю.

В книзі «Постпутін. Росія з якою нам доведеться жити наступні 50 років» (лінк в коментарях) я разом з Віталієм Пировичем спробували порахувати бенефіціарів цієї війни. І їх не так багато, як це може здатися на перший погляд – приблизно 10% від загальної кількості населення РФ. Але це, по-перше, не зовсім середній клас, а, по-друге, ми можемо лише здогадуватися, яка частина з них прагне продовження війни за будь-яку ціну (я припускаю, що далеко не 100%, а, як максимум, 70-75%).

Причини по яким Путін не хоче завершення війни криються зовсім в іншому. Які це причини?

Він не досягнув жодної із цілей 2022 року (Росія не стала і не стане третім полюсом світу; Росія не здобула і , схоже, втратила можливості мати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі; Завдяки війні вже не вдасться зупинити десловʼянизацію РФ) Путін опирається на 25% ура-патріотів, які хочуть продовження війни до знищення України (це цифри із нашого (та Нью-імідж груп дослідження). Путін не розуміє як йому закінчити війну і не перетворити цю проактивну меншість на своїх противників. В Росії іде масштабна націоналізація (перерозподіл власності) в інтересах перш за все 6 сімей (патрушеви, Чемезов, Кірієнко, Ротенберги, Ковальчуки, Сєчін), хоча «осколками» користується велика кількість силовиків вищої ланки. Зупинка війни може змінити правила гри цього етапу накопичення багатств, а відтак і підготовки до транзиту влади. Оточення Путіна буде ще певний період часу противитися закінченню війни. Ми вступили в новий етап переговорів, де основними переговорниками є Китай та США ( в межах цих переговорів, існує вірогідність, що відбудуться переговори по Україні). Путін хоче зіграти в посередника на цих переговорах (спойлер йому не вдасться, бо він не потрібен, як посередник). Але він спробує роз торгувати дві речі: скорочення ядерної зброї (це Трамп може продати , як перемогу і це , теоретично, може сподобатися Сі) та участь в розробці північного морського шляху і розробці арктичного шельфу одночасно КНР та США.

Як на мене, це головні фактори, які впливають на всю геополітичну гру Росії сьогодні.

Економічна логіка плюс ядерка – це те, що подобається Трампу, але його ціль – це вдалі переговорів з КНР, які тільки стартують. Логіка КНР – в межах цих переговорів офіційно отримати статус другого полюсу світу і домовитися про торгове співіснування в найближчі 10-15 років, яке передбачає розвал системи СОТ (це те на чому наполягатиме Трамп). І, звичайно, Китай та США будуть домовлятися про такі правила гри, де не буде прямого воєнного зіткнення між ними (ширше про логіку цих переговорів спробую написати на днях).

Наша базова проблема (на всіх рівнях, включно з експертним) – небажання усвідомити зміни, які вже відбуваються на наших очах. А відтак нам потрібно змінювати переговорну стратегію. Нова переговорна логіка це не лише поява ще одного ключового переговорника. Це також новий забіг, як мінімум на 5 тисяч метрів.