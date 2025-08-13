Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)

Сьогодні Трамп із Зеленським та кількома європейськими лідерами провели онлайн-зустріч

Американський лідер Дональд Трамп назвав онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами «дружньою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Трамп про зустріч: «Я б оцінив її на 10. Дуже дружня».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять принципів, які були узгоджені сьогодні. «Усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні», – наголосив президент.