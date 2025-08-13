Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
фото: reuters

Сьогодні Трамп із Зеленським та кількома європейськими лідерами провели онлайн-зустріч

Американський лідер Дональд Трамп назвав онлайн-зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами «дружньою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Трамп про зустріч: «Я б оцінив її на 10. Дуже дружня».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять принципів, які були узгоджені сьогодні. «Усе, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню – номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні», – наголосив президент.

Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
Чи можуть ракетні вибухи викликати землетруси в Україні: пояснення сейсмолога
20 липня, 14:13
За словами Туска, для Росії немає кращого сценарію, ніж розкол Польщі
Туск назвав найбільш ймовірну дату нападу Росії на Польщу
26 липня, 16:04
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
25 липня, 08:35
НАБУ збирало дані про нардепа Олександра Копиленка та його сім'ю
«Слуга» Копиленко, який голосував проти незалежності НАБУ, потрапив під суд за спробу вплинути на цей орган
26 липня, 09:30
Трамп зауважив, що Індія є найбільшим покупцем енергії Росії
Трамп введе тарифи проти одного з партнерів РФ: названо дату
30 липня, 15:45
Зеленський розповів, що провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад
Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня
4 серпня, 21:00
Україна підтримує жорсткий контроль за дотриманням санкційного режиму
Зеленський ввів санкції проти низки енергетичних структур Росії
9 серпня, 10:43
8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
8 серпня, 10:15
Олексій Фадєєв висловився про українські території
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
Сьогодні, 18:04

Політика

Трамп оцінив зустріч з Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч з Зеленським та лідерами Європи (відео)
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
Названо п'ять принципів, які узгодили Зеленський, європейські лідери та Трамп
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
«Я не диктатор»: президент Сербії Вучич пояснив, чому не піде на третій президентський термін
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
9240
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
7292
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
4657
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3728
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua