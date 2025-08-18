Головна Країна Політика
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео
Європейські політики ведуть перемовини із Зеленським та Трампом
фото: АР

Український та американський президенти раніше провели закриті перемовини

Зустріч українського президента Володимира Зеленського, американського президента Дональда Трампа та європейських лідерів продовжується за зачиненими дверима. Про це повідомляє «Главком».

За словами Трампа, вони із Зеленським обговорили багато запитань. Як зазначив президент, диктатор Путін погодився, що Росія прийме гарантії безпеки для України, і це один з пунктів, який буде розглянутий під час переговорів. Крім того, за словами Трампа, йтиметься про можливі обміни територіями. Водночас президент України наголосив, що всі чутливі речі, зокрема територіальні питання, обговорюватимуть під час тристоронньої зустрічі.

Як зазначив американський президент, він оптимістично налаштований щодо досягнення угоди, яка стримає будь-яку майбутню агресію проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і очільник США Дональд Трамп завершили закриті переговори. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.

Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Як повідомлялося, до складу української делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

До слова, Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Як зазначив Трамп, Путін чекає на його дзвінок.

