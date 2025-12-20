Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін послав Трампа
фото: AP

Ключ до заморозки знаходиться у руках Китаю

Гаряча лінія Путіна показала дві речі: Путін дуже стурбований соціальними питаннями (тобто економіка справді тріщить) і він не збирається йти на переговори

Апеляція Путіна до його ж літнього ультиматуму, знову повертає нас до вимог про вихід України не лише з Донбасу, але й Запоріжжя та Херсонщини. Як тільки стало зрозуміло, що можна знайти якусь формулу по Донбасу, Путін, як бабка із казки про золоту рибку захотів більшого.

На жаль, тут немає логіки. Нинішні умови, які пропонує Трамп, для Путіна просто ідеальні. Але він хоче більшого. Я писав про дилеми Путіна. Він не хоче завершувати війну без того, щоб йому пообіцяли тріумфальне повернення у світову еліту. А цього не буде ні завтра, ні післязавтра.

На жаль, у Трампа просто нема можливостей реально натиснути на Росію. І зрив нинішнього етапу переговорів не призведе ні до чого. Головне, щоб нас ще не зробили винними.

Я багато часу вже говорю, що ключ до заморозки знаходиться у руках Китаю. Але ми не ведемо з ними реальний і предметний діалог. Нинішній візит Кислиці – це не про самостійний діалог. Це діалог за посередництва США (перед зустріччю з китайським візаві, Кислиця провів плідну зустріч з послом США). Такий формат можливий і він може навіть принести результати. Але ми тут не субʼєкти. Ми критично залежні від переговорів США-КНР.

На жаль, якщо хтось вірив у мир до Нового року, треба чесно сказати собі: вірогідність цього миру після сьогоднішнього виступу Путіна, максимально зменшилася.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Китай путін Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи підпише Україна угоду Трампа?
Чи підпише Україна угоду Трампа?
21 листопада, 11:00
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу Світ
25 листопада, 21:00
Пожежа охопила багатоповерхівки на півночі Гонконгу
У Гонконгу спалахнула масштабна пожежа: десятки загиблих та постраждалих
26 листопада, 15:52
Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи
Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи
1 грудня, 23:23
Репарації для України: конвенцію підпишуть безпрецедентна кількість держав
Генсек РЄ: Рекордна кількість держав готова підписати конвенцію щодо репарацій для України
16 грудня, 13:45
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
17 грудня, 22:44
Нині триває 1377-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року
1 грудня, 08:09
Слідство називає підозрюваного співорганізаторам корупційної схеми
Операція «Мідас». Суд заочно арештував Міндіча
1 грудня, 19:07
У Києві затримали чоловіка, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частина та ТЕЦ
Передавав дані про військові частини і ТЕЦ Києва: затримано 21-річного агента РФ
11 грудня, 11:53

Вадим Денисенко

Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
Путін послав Трампа. Що тепер головне для України?
Переговори. Путін знову тягне час
Переговори. Путін знову тягне час
Вибори під час війни. Що це означає?
Вибори під час війни. Що це означає?
Переговори у глухому куті. Що далі?
Переговори у глухому куті. Що далі?
Переговори. Неприємні підсумки тижня
Переговори. Неприємні підсумки тижня
Переговори в Москві. Що Україну має непокоїти вже зараз?
Переговори в Москві. Що Україну має непокоїти вже зараз?

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua