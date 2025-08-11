Дмітрієв каже, що церква на Алясці має російське коріння

російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»

Переговірник диктатора Путіна з українським корінням Кирило Дмітрієв знайшов та показав російські православні храми на Алясці, де пройте зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня, передає «Главком».

Дмітрієв прив'язав до саміту лідерів РФ та США свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке припадає на 15 серпня. Путінський посланець відзначає в цьому символізм, бо наполягає, що «це свято нагадує про милосердя та примирення».

Він показав світлини православних храмів, збудованих ще за часів, коли регіон був частиною Російської імперії.

Some of the historic Russian orthodox churches in Alaska. pic.twitter.com/E4wcgG3mdU — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 9, 2025

«Православна церква Аляски має російське коріння», – пише Дмітрієв.

Раніше Кирило Дмітрієв назвав Аляску «американцем російського походження» і підкреслив її історичні зв'язки з Російською православною церквою, а також минулу військову та економічну присутність Росії на цій території.

У звіті ISW зазначається, що російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії». Серед них, зокрема, Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, який у січні 2024 року заявив, що Москва «чекає на повернення Аляски» будь-якого дня.

Як відомо, президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна зустрітися на Алясці. Співробітник Bild Маріус Кірмаєр у своєму матеріалі розмірковує, чому саме там – на колишній землі Російської імперії.

По-перше, він виділив логістичну перевагу. Річ у тім, що найбільше місто Аляски – Анкорідж – розташоване за 7 000 км від Москви і 5 500 км від Вашингтона.

Кірмаєр зазначив, що це все одно ближче до столиць США і РФ, ніж можливі альтернативи.

«Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести «домашній захід», але зі світовим політичним ефектом», – висловив думку оглядач.