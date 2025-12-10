Вибори під час війни. Що це означає?
• 1 •
Для виборів потрібне перемирʼя. Власне це базовий елемент для проведення виборів. Тому, лише це ставить під сумнів саму ідею виборів.
• 2 •
Результати виборів означатимуть, що той хто виграє – підписуватиме мирний договір (навряд чи його умови глобально різнитимуться від того, що є зараз). А відтак, склад учасників виборів, якщо вони будуть, може сильно відрізнятися від тих, кого зараз міряють соціологи. Це в свою чергу робитиме вибори квазілегітимними. Але суспільство точно увійде в наджорстку турбулентність. Армія, на жаль, також.
• 3 •
Росія буде тиснути на ту позицію, яка в них вироблена давно: спочатку договір, потім вибори, потім підписання договору новим Президентом. І тому я не вірю, як мінімум, поки, в вибори по формулі: перемирʼя-вибори-договір.росіянам це просто не потрібно.
