Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Вибори під час війни. Що це означає?

фото з відкритих джерел

Для виборів потрібне перемирʼя. Власне це базовий елемент для проведення виборів. Тому, лише це ставить під сумнів саму ідею виборів.

Результати виборів означатимуть, що той хто виграє – підписуватиме мирний договір (навряд чи його умови глобально різнитимуться від того, що є зараз). А відтак, склад учасників виборів, якщо вони будуть, може сильно відрізнятися від тих, кого зараз міряють соціологи. Це в свою чергу робитиме вибори квазілегітимними. Але суспільство точно увійде в наджорстку турбулентність. Армія, на жаль, також.

Росія буде тиснути на ту позицію, яка в них вироблена давно: спочатку договір, потім вибори, потім підписання договору новим Президентом. І тому я не вірю, як мінімум, поки, в вибори по формулі: перемирʼя-вибори-договір.росіянам це просто не потрібно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна вибори

