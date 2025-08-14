Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
Риндовський є заслуженим майстром спорту України з самбо

Риндовський, відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення

Заслужений майстер спорту України з самбо, чинний чемпіон світу та Європи з бразильського джіу-джитсу та боєць ММА Максим Риндовський заявив про бажання отримати російське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Риндовський, відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

«На жаль, повернутися додому я не можу, бо там зараз політична хунта. І тут я почуваюся своїм серед своїх. Радий перебувати. З перших днів, коли я приїхав, я почуваюся як удома. І, звичайно, якщо буде можливість стати громадянином Росії, я буду цьому радий.Насправді я був аполітичним, але, на превеликий жаль, політика мене торкнулася. Я потрапив під репресії на теренах України. І, звичайно, зараз залишатися осторонь, я вважаю, трохи некоректно з мого боку, тому що це зрада тих людей, з якими відбувається аналогічна ситуація, як зі мною», – заявив Риндовський російським пропагандистам.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Теги: самбо джіу-джитсу росія війна спорт пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
Зеленський повідомив, що вжито заходів, аби виправити ситуацію на Покровському напрямку
12 серпня, 19:58
Тривалий конфлікт нарешті завершується
Росія втрачає вплив на Південному Кавказі вперше за 300 років
8 серпня, 17:27
Фігурантів затримано на місці події під час вчинення злочину
Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині
5 серпня, 14:30
У Донецькій області росіяни окупували село
Російська армія окупувала Попів Яр на Донеччині
5 серпня, 10:25
Назарій Ковалик з 2015 по 2017 рік брав участь в Антитерористичній операції
Загинув у російському полоні. Згадаймо Назарія Ковалика
27 липня, 09:00
Халк Хоган був одним із популяризаторів реслінгу
Помер легендарний американський реслер Халк Хоган
24 липня, 19:06
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
23 липня, 17:30
Згенерований ШІ передвиборний ролик у Великобританії поширювався у TikTok
Перевірка фактів від DW: Як розпізнати новини, створені ШІ
22 липня, 21:30
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
19 липня, 10:47

Новини

Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Франція – Україна
Відбір до чемпіонату світу з футболу: визначилося місце проведення гри Франція – Україна
Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу
Україна візьме участь у чемпіонаті світу ФІФА з кіберфутболу
Кікбоксер Щербатюк приніс Україні золото Всесвітніх ігор
Кікбоксер Щербатюк приніс Україні золото Всесвітніх ігор
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
«Пакш» – «Полісся»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Збірна України з самбо здобула золото Всесвітніх ігор
Збірна України з самбо здобула золото Всесвітніх ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
39K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
14K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
5732
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2408
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua