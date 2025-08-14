Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство

Риндовський, відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення

Заслужений майстер спорту України з самбо, чинний чемпіон світу та Європи з бразильського джіу-джитсу та боєць ММА Максим Риндовський заявив про бажання отримати російське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Риндовський, відомий своїми проросійськими поглядами, покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

«На жаль, повернутися додому я не можу, бо там зараз політична хунта. І тут я почуваюся своїм серед своїх. Радий перебувати. З перших днів, коли я приїхав, я почуваюся як удома. І, звичайно, якщо буде можливість стати громадянином Росії, я буду цьому радий.Насправді я був аполітичним, але, на превеликий жаль, політика мене торкнулася. Я потрапив під репресії на теренах України. І, звичайно, зараз залишатися осторонь, я вважаю, трохи некоректно з мого боку, тому що це зрада тих людей, з якими відбувається аналогічна ситуація, як зі мною», – заявив Риндовський російським пропагандистам.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.