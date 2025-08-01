РФ вдарила по Харкову: серед постраждалих – немовля (оновлено)

Відомо про сімох постраждалих у Харкові

Окупанти вдарили БпЛА типу «Молнія» по Київському району Харкова. На місце «прильоту» прямують бригади екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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«Вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля п'яти місяців», – повідомив Терехов.

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У Харкові постраждало сім осіб через російський удар. Про це повідомив мер Харкова Терехов.

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Відомо про пʼятьох постраждалих, серед них хлопчик дев'яти років. Також постраждали 25-річна та 35-річна жінки в Київському районі Харкова внаслідок ворожого «прильоту».

«Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харкова. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.